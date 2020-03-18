Пока все дома: как научиться работать "на удаленке" и не впасть в депрессию

Возможно, режим дистанционной работы, который многие компании уже ввели из-за коронавируса, с нами надолго — и в итоге это трансформирует подход бизнеса к менеджменту. Forbes Life рассказывает, как простым сотрудникам пережить эти перемены без особых потерь — и даже с пользой для себя
Чтобы уменьшить риск распространения коронавируса, многие предприятия перешли на удаленную работу. Многие сотрудники в панике от перспективы провести в "домашнем офисе" недели или даже месяцы, а эксперты прогнозируют — вирус может стать поводом для бизнеса произвести перманентный сдвиг в сторону "удаленки". Как это повлияет на экономику, компании и их сотрудников — и как адаптироваться к новой реальности?
Плюсы удаленной работы
Работа из дома сводит транспортные издержки к нулю — во всех смыслах. Помимо того, что офисные сотрудники тратят на дорогу до работы деньги и время, они еще и расплачиваются за это своим здоровьем.
Исследование, проведенное шведскими учеными на выборке из более 20 тысяч человек, показало: необходимость каждый день подолгу добираться на работу плохо влияет на качество сна, общее самочувствие и вызывает состояние усталости и истощения. Если вам приходится ездить более часа в одну сторону, риск всех этих неприятностей растет на 20-60%. Даже если вы не пользуетесь общественным транспортом и добираетесь до работы на машине, 30-60 минут дороги в одну сторону повышают вероятность проблем со здоровьем на 20-40%.
Сам офис может становиться дополнительным источником стресса. Например, если вы работаете в условиях с плохим освещением или недостаточной вентиляцией, это может повышать ваш уровень кортизола — так называемого "гормона стресса". Также это негативно сказывается на вариабельности сердечного ритма (ВСР) — это показатель неравномерности интервалов между отдельными ударами сердца, который отражает эффективность автономной нервной регуляции. Чем выше ВСР, тем лучше нервная система справляется со стрессом — так вот, у сотрудников неудобных офисов ВСР склонна снижаться. А повышенный кортизол и сниженная ВСР — это как раз те факторы, которые связывают рабочий стресс и вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Проще говоря, неудобный офис может стать фактором риска, например, ишемической болезни сердца.
Домашний офис в этом плане гораздо предпочтительнее: в нем вы можете создать такие условия по освещенности, температуре воздуха, уровню шума и т.д., которые вам максимально комфортны — и тем самым снизить уровень стресса от работы.
Перевод хотя бы части работы на удаленку — это хороший способ уменьшить многие поведенческие риски, а также вероятность депрессии и ожирения. Например, люди, которые работают из дома минимум половину времени, гораздо меньше рискуют столкнуться с алкоголизмом — примерно в 1,5 раза по сравнению с офисными сотрудниками. То же самое касается употребления табака — "удаленщики" курят в полтора раза реже.
А вот с депрессией и ожирением ситуация более неоднозначная. Судя по всему, риск этих расстройств снижается, если работать из дома примерно раз в неделю — но если перейти полностью на удаленку, то вероятность набрать вес и впасть в депрессию снова увеличивается, примерно до уровня офисных работников.
Есть ли у удаленной работы минусы для сотрудников?
Основной минус тут один — это дефицит общения и последующая социальная депривация, которая, в свою очередь, повышает риск депрессии.
Исследование удаленных сотрудников показало, что чем больше работы человек выполняет дистанционно, тем выше субъективный уровень стресса. Такой стресс, вызванный социальной депривацией, провоцирует тревожные и депрессивные симптомы, а также может снижать уровень нейротрофического фактора мозга — а этот белок отвечает за рост нейронов и развитие нейронных связей. Так что изоляция от коллег может не только ухудшать настроение, но и снижать когнитивные способности человека.
А что насчет бизнеса?
Главный минус экстренного перехода на удаленку для бизнеса — отсутствие выстроенных процессов менеджмента дистанционных сотрудников. Именно поэтому сейчас многие компании находятся в панике — и часть этого беспокойства также передается работникам. Но вот те бизнесы, которые изначально работали в режиме распределенной команды, никаких минусов в текущей ситуации не видят.
Дистанционная работа может приносить бизнесу пользу по нескольким причинам. Очевидные — это экономия на аренде офиса, а также на зарплатах сотрудникам, которые готовы работать из дома за меньший оклад. Но, помимо этого, некоторые люди могут просто работать вне офиса эффективнее — это показало исследование, проведенное в крупном китайском туристическом агентстве.
На первом этапе участников эксперимента — сотрудников колл-центра — случайным образом распределили на работу в офисе и дома. В итоге удаленные сотрудники оказались на 13% эффективнее: 9% этой разницы пришлось на большее количество рабочих минут — за счет того, что дистанционные работники реже устраивали перерывы и меньше ходили на больничные, — а оставшиеся 4% объяснялись тем, что "удаленщики" совершали больше звонков в минуту благодаря более комфортным условиям в домашнем офисе.
Но самое интересное вот в чем: на втором этапе эксперимента людям разрешили самим выбрать, работать ли им в офисе или вне его — и те, кто предпочли дистанционную работу, стали уже на 22% эффективнее! Этот результат показывает, что компании могут выиграть, если хотя бы дадут своим сотрудникам выбор — офис или удаленка. Ведь те, кто предпочитает дистанционную работу, принесут бизнесу максимум пользы именно из домашнего офиса. При этом люди, любящие ходить в офис, не обязательно станут работать из дома лучше — их продуктивность может остаться такой же или даже снизиться. В таком случае бизнесу придется решить, что для него выгоднее: выстраивать параллельно два процесса работы, обычной и дистанционной, чтобы позволить сотрудникам выбирать комфортный режим — либо волевым решением перевести всех разом на удаленку.
Нынешняя коронавирусная "интервенция" как раз поможет компаниям оценить, улучшились ли результаты работников при переходе на домашний офис.
Нужно, конечно, сделать скидку на "сырой" менеджмент распределенной команды — но если показатели сейчас хотя бы не упадут, это будет значить, что есть смысл вкладываться в развитие удаленной работы. А значит, нас может вскоре ждать сдвиг — с "офисной" в сторону "распределенной" бизнес-модели — в самых разных сферах экономики.
Как быть людям, которым не нравится хоум-офис?
Есть несколько стратегий, которые рекомендуют ученые и опытные предприниматели.
Джефф Хэнкок, профессор по коммуникациям из Стэнфордского университета, предлагает почаще есть с людьми по видеосвязи. Как вариант, можете встречаться с коллегами, с которыми обычно обедаете, на виртуальный ланч в приложении для конференции — например, Zoom. "Часто мы хотим проводить время с другими людьми именно для того, чтобы вместе есть и пить. Когда кто-то соглашается на обед или ужин с вами, вы получаете сигнал, что человеку важны ваши отношения", — поясняет Хэнкок. Возможно, если вы продолжите "ходить" на ланч с коллегами как ни в чем не бывало, это поможет вам преодолеть ощущение социальной депривации — и это станет профилактикой депрессии во время вынужденной удаленки.
Другая важная задача для человека, который работает дистанционно — выстраивать правильные отношения с менеджером. И это должно быть ответственностью как самого сотрудника, так и его/ее руководителя. Данные исследования, посвященного удаленной работе, подтвердили — доверительное общение с менеджером помогает людям быть более уверенными в себе, чувствовать больше удовлетворения от работы и испытывать меньше стресса. И вот что интересно — дистанционным работникам требуется больше общения с руководителями по сравнению с их офисными коллегами, чтобы установить тот самый доверительный контакт. И для удаленных сотрудников не столь важны проявления аффекта — они ценят такие разговоры с менеджерами, в которых можно демонстрировать ответственность и профессионализм.
Так что руководители, чьи сотрудники внезапно перешли в онлайн, могут смягчить для них "удар", собирая регулярные "летучки" в формате видеоконференции и обмениваясь идеями, планами и размышлениями о работе в чате. Смолток тоже не помешает — но он в данном случае вторичен. Сами сотрудники тоже могут брать на себя инициативу: если вы почувствовали, что дистанционная работа влияет на вашу самооценку, чаще пишите менеджеру о вещах, которые покажут вашу вовлеченность в работу и компетентность.
Примером удачно реализованной модели дистанционной работы может служить издательство МИФ: компания появилась в 2005 году и с самого начала работает исключительно с распределенной командой, сейчас в "удаленном" штате уже 210 сотрудников. Для МИФа удаленка не означает, чтобы люди должны лишаться общения с коллегами — в издательстве большое внимание уделяют корпоративной культуре. Все совещания проходят в формате видеосвязи, но перед началом обсуждения стараются не забывать просто поболтать — о том, как дела, какие планы, как прошли выходные. Как ни странно, уверяют в МИФе, это помогает настроиться на рабочий лад.
Поскольку при дистанционной работе сотрудники много общаются письменно, возможны искажения и недопонимания в коммуникации — а это может порождать конфликты и лишний стресс. Чтобы нивелировать эти риски, в МИФе много внимания уделяют развитию soft skills у сотрудников — например, в 2019 году провели большое внутреннее обучение по инструментам экологичного общения на основе книг "Семь преобразующих языков" и "Ненасильственное общение". Также в компании специально прорабатывали культуру обратной связи и благодарности — и результат уже видно, сотрудники стали общаться эффективнее.
Еще один способ предотвратить депрессию в условиях изоляции — потратить время, освободившееся от поездок на работу и общения с коллегами у кулера, на обучение. Есть данные, что тренировка рабочей памяти — а именно она активно задействована, когда мы получаем новую информацию — может служить профилактикой ангедонии, то есть состояния, когда "ничего не хочется". Такое состояние может возникать во время самоизоляции и быть предвестником депрессии.
Но спасибо IT-сервисам — они не дадут нам зачахнуть в процессе удаленной работы. Компании по всему миру сейчас открыли доступ к своим платным материалам.
Статистика показывает, что дистанционные работники удовлетворены своим положением на 29% больше тех, кто постоянно ездит в офис. Работа из дома может снизить многие риски для здоровья — и не только те, что связаны с эпидемией, — улучшить ваш сон и избавить от лишнего стресса, связанного с дорогой и неудобными условиями в опенспейсе. А в борьбе с социальным стрессом, вызванным изоляцией от коллектива, помогут совместные онлайн-ланчи и более качественная коммуникация с менеджерами.