Пока все дома: как научиться работать "на удаленке" и не впасть в депрессию

Возможно, режим дистанционной работы, который многие компании уже ввели из-за коронавируса, с нами надолго — и в итоге это трансформирует подход бизнеса к менеджменту. Forbes Life рассказывает, как простым сотрудникам пережить эти перемены без особых потерь — и даже с пользой для себя

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Чтобы уменьшить риск распространения коронавируса, многие предприятия перешли на удаленную работу. Многие сотрудники в панике от перспективы провести в "домашнем офисе" недели или даже месяцы, а эксперты прогнозируют — вирус может стать поводом для бизнеса произвести перманентный сдвиг в сторону "удаленки". Как это повлияет на экономику, компании и их сотрудников — и как адаптироваться к новой реальности?

Плюсы удаленной работы



Работа из дома сводит транспортные издержки к нулю — во всех смыслах. Помимо того, что офисные сотрудники тратят на дорогу до работы деньги и время, они еще и расплачиваются за это своим здоровьем.

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Исследование, проведенное шведскими учеными на выборке из более 20 тысяч человек, показало: необходимость каждый день подолгу добираться на работу плохо влияет на качество сна, общее самочувствие и вызывает состояние усталости и истощения. Если вам приходится ездить более часа в одну сторону, риск всех этих неприятностей растет на 20-60%. Даже если вы не пользуетесь общественным транспортом и добираетесь до работы на машине, 30-60 минут дороги в одну сторону повышают вероятность проблем со здоровьем на 20-40%.

Сам офис может становиться дополнительным источником стресса. Например, если вы работаете в условиях с плохим освещением или недостаточной вентиляцией, это может повышать ваш уровень кортизола — так называемого "гормона стресса". Также это негативно сказывается на вариабельности сердечного ритма (ВСР) — это показатель неравномерности интервалов между отдельными ударами сердца, который отражает эффективность автономной нервной регуляции. Чем выше ВСР, тем лучше нервная система справляется со стрессом — так вот, у сотрудников неудобных офисов ВСР склонна снижаться. А повышенный кортизол и сниженная ВСР — это как раз те факторы, которые связывают рабочий стресс и вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Проще говоря, неудобный офис может стать фактором риска, например, ишемической болезни сердца.

Домашний офис в этом плане гораздо предпочтительнее: в нем вы можете создать такие условия по освещенности, температуре воздуха, уровню шума и т.д., которые вам максимально комфортны — и тем самым снизить уровень стресса от работы.

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Перевод хотя бы части работы на удаленку — это хороший способ уменьшить многие поведенческие риски, а также вероятность депрессии и ожирения. Например, люди, которые работают из дома минимум половину времени, гораздо меньше рискуют столкнуться с алкоголизмом — примерно в 1,5 раза по сравнению с офисными сотрудниками. То же самое касается употребления табака — "удаленщики" курят в полтора раза реже.

А вот с депрессией и ожирением ситуация более неоднозначная. Судя по всему, риск этих расстройств снижается, если работать из дома примерно раз в неделю — но если перейти полностью на удаленку, то вероятность набрать вес и впасть в депрессию снова увеличивается, примерно до уровня офисных работников.

Есть ли у удаленной работы минусы для сотрудников?



Основной минус тут один — это дефицит общения и последующая социальная депривация, которая, в свою очередь, повышает риск депрессии.

Исследование удаленных сотрудников показало, что чем больше работы человек выполняет дистанционно, тем выше субъективный уровень стресса. Такой стресс, вызванный социальной депривацией, провоцирует тревожные и депрессивные симптомы, а также может снижать уровень нейротрофического фактора мозга — а этот белок отвечает за рост нейронов и развитие нейронных связей. Так что изоляция от коллег может не только ухудшать настроение, но и снижать когнитивные способности человека.

А что насчет бизнеса?



Главный минус экстренного перехода на удаленку для бизнеса — отсутствие выстроенных процессов менеджмента дистанционных сотрудников. Именно поэтому сейчас многие компании находятся в панике — и часть этого беспокойства также передается работникам. Но вот те бизнесы, которые изначально работали в режиме распределенной команды, никаких минусов в текущей ситуации не видят.

Дистанционная работа может приносить бизнесу пользу по нескольким причинам. Очевидные — это экономия на аренде офиса, а также на зарплатах сотрудникам, которые готовы работать из дома за меньший оклад. Но, помимо этого, некоторые люди могут просто работать вне офиса эффективнее — это показало исследование, проведенное в крупном китайском туристическом агентстве.

На первом этапе участников эксперимента — сотрудников колл-центра — случайным образом распределили на работу в офисе и дома. В итоге удаленные сотрудники оказались на 13% эффективнее: 9% этой разницы пришлось на большее количество рабочих минут — за счет того, что дистанционные работники реже устраивали перерывы и меньше ходили на больничные, — а оставшиеся 4% объяснялись тем, что "удаленщики" совершали больше звонков в минуту благодаря более комфортным условиям в домашнем офисе.

Но самое интересное вот в чем: на втором этапе эксперимента людям разрешили самим выбрать, работать ли им в офисе или вне его — и те, кто предпочли дистанционную работу, стали уже на 22% эффективнее! Этот результат показывает, что компании могут выиграть, если хотя бы дадут своим сотрудникам выбор — офис или удаленка. Ведь те, кто предпочитает дистанционную работу, принесут бизнесу максимум пользы именно из домашнего офиса. При этом люди, любящие ходить в офис, не обязательно станут работать из дома лучше — их продуктивность может остаться такой же или даже снизиться. В таком случае бизнесу придется решить, что для него выгоднее: выстраивать параллельно два процесса работы, обычной и дистанционной, чтобы позволить сотрудникам выбирать комфортный режим — либо волевым решением перевести всех разом на удаленку.

Нынешняя коронавирусная "интервенция" как раз поможет компаниям оценить, улучшились ли результаты работников при переходе на домашний офис.

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Нужно, конечно, сделать скидку на "сырой" менеджмент распределенной команды — но если показатели сейчас хотя бы не упадут, это будет значить, что есть смысл вкладываться в развитие удаленной работы. А значит, нас может вскоре ждать сдвиг — с "офисной" в сторону "распределенной" бизнес-модели — в самых разных сферах экономики.

Как быть людям, которым не нравится хоум-офис?



Есть несколько стратегий, которые рекомендуют ученые и опытные предприниматели.





Джефф Хэнкок, профессор по коммуникациям из Стэнфордского университета, предлагает почаще есть с людьми по видеосвязи. Как вариант, можете встречаться с коллегами, с которыми обычно обедаете, на виртуальный ланч в приложении для конференции — например, Zoom. "Часто мы хотим проводить время с другими людьми именно для того, чтобы вместе есть и пить. Когда кто-то соглашается на обед или ужин с вами, вы получаете сигнал, что человеку важны ваши отношения", — поясняет Хэнкок. Возможно, если вы продолжите "ходить" на ланч с коллегами как ни в чем не бывало, это поможет вам преодолеть ощущение социальной депривации — и это станет профилактикой депрессии во время вынужденной удаленки.

Другая важная задача для человека, который работает дистанционно — выстраивать правильные отношения с менеджером. И это должно быть ответственностью как самого сотрудника, так и его/ее руководителя. Данные исследования, посвященного удаленной работе, подтвердили — доверительное общение с менеджером помогает людям быть более уверенными в себе, чувствовать больше удовлетворения от работы и испытывать меньше стресса. И вот что интересно — дистанционным работникам требуется больше общения с руководителями по сравнению с их офисными коллегами, чтобы установить тот самый доверительный контакт. И для удаленных сотрудников не столь важны проявления аффекта — они ценят такие разговоры с менеджерами, в которых можно демонстрировать ответственность и профессионализм.

Так что руководители, чьи сотрудники внезапно перешли в онлайн, могут смягчить для них "удар", собирая регулярные "летучки" в формате видеоконференции и обмениваясь идеями, планами и размышлениями о работе в чате. Смолток тоже не помешает — но он в данном случае вторичен. Сами сотрудники тоже могут брать на себя инициативу: если вы почувствовали, что дистанционная работа влияет на вашу самооценку, чаще пишите менеджеру о вещах, которые покажут вашу вовлеченность в работу и компетентность.

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Примером удачно реализованной модели дистанционной работы может служить издательство МИФ: компания появилась в 2005 году и с самого начала работает исключительно с распределенной командой, сейчас в "удаленном" штате уже 210 сотрудников. Для МИФа удаленка не означает, чтобы люди должны лишаться общения с коллегами — в издательстве большое внимание уделяют корпоративной культуре. Все совещания проходят в формате видеосвязи, но перед началом обсуждения стараются не забывать просто поболтать — о том, как дела, какие планы, как прошли выходные. Как ни странно, уверяют в МИФе, это помогает настроиться на рабочий лад.

Поскольку при дистанционной работе сотрудники много общаются письменно, возможны искажения и недопонимания в коммуникации — а это может порождать конфликты и лишний стресс. Чтобы нивелировать эти риски, в МИФе много внимания уделяют развитию soft skills у сотрудников — например, в 2019 году провели большое внутреннее обучение по инструментам экологичного общения на основе книг "Семь преобразующих языков" и "Ненасильственное общение". Также в компании специально прорабатывали культуру обратной связи и благодарности — и результат уже видно, сотрудники стали общаться эффективнее.

Еще один способ предотвратить депрессию в условиях изоляции — потратить время, освободившееся от поездок на работу и общения с коллегами у кулера, на обучение. Есть данные, что тренировка рабочей памяти — а именно она активно задействована, когда мы получаем новую информацию — может служить профилактикой ангедонии, то есть состояния, когда "ничего не хочется". Такое состояние может возникать во время самоизоляции и быть предвестником депрессии.

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Но спасибо IT-сервисам — они не дадут нам зачахнуть в процессе удаленной работы. Компании по всему миру сейчас открыли доступ к своим платным материалам.

Статистика показывает, что дистанционные работники удовлетворены своим положением на 29% больше тех, кто постоянно ездит в офис. Работа из дома может снизить многие риски для здоровья — и не только те, что связаны с эпидемией, — улучшить ваш сон и избавить от лишнего стресса, связанного с дорогой и неудобными условиями в опенспейсе. А в борьбе с социальным стрессом, вызванным изоляцией от коллектива, помогут совместные онлайн-ланчи и более качественная коммуникация с менеджерами.