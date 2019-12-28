Пять правил, как загадывать желания на Новый год, чтобы они сбылись

Загадываете ли вы новогодние желания? Верите ли вы еще в чудеса или давно махнули рукой на свои мечты? Согласитесь, так хочется порой закружиться в вихре позитивных мыслей, чуда, сказки и вновь ощутить легкость бытия! Новогодняя ночь — подходящее для этого время. О том, как как им правильно воспользоваться, DELFI Woman рассказывает психолог и гештальт-терапевт Елена Сидорова.

"Что происходит с нами, когда мы становимся старше? Почему мы перестаем мечтать или во всем ищем подвох? Из-за страха разочарований. За жизнь, за прожитый опыт их было немало и многие боятся мечтать, чтобы лишний раз не упасть с неба на землю.

Да, понимаю. Однако… Жизнь — игра, приключение, путь в конце концов. И как бы мы не устали, примеры других заставляют нас поверить в то, что многое, о чем мы думаем или воображаем, исполняется.

Давайте разберемся, как устроено наше сознание и почему у одних мечты сбываются, а у других — нет.



Нейробиология — это наука, изучающая строение человеческого мозга. Наш мозг — компьютер, который хранит в себе все с момента зачатия. Все, что мы когда либо видели, слышали, чувствовали или ощущали, записано в нашем сознании и подсознании. Наши мысли формируют наше поведение, которое становится устойчивым.

Поведение влияет в свою очередь на наш выбор в жизни. Выбор мы совершаем ежедневно. Поведение формирует характер человека, а характер влияет на судьбу. Следовательно, хочешь изменить судьбу, начни работать над выбором собственных мыслей. Как? Получай новые знания и интегрируй их в свое поведение путем регулярной практики. Через 66-90 дней повторяющихся действий нейронные соединения в головном мозге образуют нейронные цепи и новое станет привычным.

Если мы что-либо искренне желаем, мы сперва реагируем на это чувствами и эмоциями. Именно они говорят о силе намерения. Затем намерение активизирует в нас действие. Действие дает результат. Следовательно, формула исполнения желаний такая:

НАМЕРЕНИЕ — ДЕЙСТВИЯ — РЕЗУЛЬТАТ.



В процессе загадывания желаний есть несколько правил.

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1. Мечтать необходимо в определенном состоянии — веры в чудо, вдохновение, энергетический подъем. Такое состояние — результат проработанных детских травм, обид, агрессии и чувства вины. Вот почему так важно прежде, чем начинать новую жизнь, закрыть гештальт прошлого. Тащить в будущее груз из прошлого — это лишь тормозить движение.

2. Всегда мечтайте с детьми. Они обладают чистым, легким и незамусоренным сознанием. Топливо для исполнения желаний — это энергия. Занимайтесь своей жизненной энергией, повышайте либидо!

3. Следите за тем, чтобы ваши желания и мечты были экономичны. Нельзя загадывать то, что принесет боль или зло другому человеку. Вселенная благоволит тем, кто созидает и приумножает свет. Помните про бумеранг, он однозначно существует.

4. Желайте с плюсом. Если вы загадываете желание, то знайте, что природой задумано увеличение, рост, эволюция. По-хорошему, с каждым годом естественно жить лучше. Поэтому примерно на 20% ваши желания должны быть больше ваших возможностей. Оставьте место чуду.

5. Не привязывайтесь слишком к желаниям, не ставьте их во главу всех своих жизненных планов и не включайте паранойю. Помните, что в любом деле нужна легкость, азарт, чувство игривости. Продолжайте наслаждаться жизнью и делать лучше то, что вы уже делаете.

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Ну а я в свою очередь поздравляю каждого с наступающим 2020 годом. Желаю вам физического и ментального здоровья, психологической зрелости и самодостаточности!

Пойду обнимать своих любимых и загадывать новогодние желания".