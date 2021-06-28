Саббатикал — это маленькая жизнь: как уйти в отпуск на целый год за счет работодателя

С тех пор эта практика распространилась в западном корпоративном мире. Еще в 2012 году, согласно общенациональному опросу, саббатикалы предлагали своим сотрудникам 29% всех американских компаний, в том числе 11% предприятий малого бизнеса (со штатом до 100 человек). Среди них велика доля IT-компаний, которые, с одной стороны, традиционно отличаются большей гибкостью, а с другой — чаще сталкиваются с выгоранием сотрудников, работающих с большими объемами информации. Сегодня саббатикалы есть, например, в Google, Intel и IBM.

Но не только у айтишников есть такая возможность. Два месяца назад главный маркетолог BMW в Индии Паллави Сингх объявила, что на весь следующий год она берет саббатикал, чтобы "сфокусироваться на проектах и инициативах в области стартапов и НКО".

Подтягиваются и банки: в 2017-м программу саббатикалов ввел у себя Bank of America, а год назад его примеру решил последовать Citi.

Чем это отличается от обычного отпуска?



В первую очередь длительностью. Например, Intel разрешает своим сотрудникам брать восьминедельный саббатикал каждые семь лет или четырехнедельный — каждые четыре года. В Citi максимальный срок составляет 12 недель, и взять такой саббатикал можно всего два раза за все время работы в компании. В других компаниях продолжительность саббатикала может достигать года.

Кроме того, предполагается, что во время саббатикала человек будет не просто отдыхать, но и попробует заняться чем-то новым и развивающим. Например, инженер по AR/VR, взявший в 2018 году восьминедельный саббатикал в Microsoft, потом писал в LinkedIn, что за это время не только отдохнул и укрепил отношения с семьей, но и освоил несколько программ вроде Adobe Illustrator и поучился на автогонщика. А бренд-стратег Intel за два месяца не только полежал на пляжах, но и посетил четыре национальных парка и две зарубежные страны — Мексику и Хорватию. Некоторые сотрудники западных компаний во время своих саббатикалов волонтерят в гуманитарных и экологических проектах, тратя не меньше сил, чем на работе.

Наполнение саббатикала смыслом и новыми впечатлениями считается настолько важным, что для этого появились специальные консультанты. Одна из них пишет у себя на сайте, что ее клиенты "возвращаются перезагрузившимися, наполненными, счастливыми и навсегда изменившимися". Некоторые из них, по ее словам, за время саббатикала смогли написать бестселлер, другие запустили собственный бизнес.

Это оплачивается?



По-разному. Некоторые компании, которые могут себе это позволить, полностью или частично оплачивают саббатикал своим сотрудникам. Например, Intel платит в этот период 100% обычной зарплаты, Citi — 25%. А американский разработчик софта HubSpot единовременно выдает своим сотрудникам, уходящим на полностью оплачиваемый четырехнедельный саббатикал, еще $5000 на личные расходы.

Но такая щедрость и в западном корпоративном мире все же довольно редка, объяснила корреспонденту Forbes Life Алена Владимирская, создательница сервиса поиска вакансий Facancy и "Лаборатории карьеры Алены Владимирской". "В мире всего десятка два-три компаний, которые делают классические оплачиваемые саббатикалы. Это, что называется, совсем от жира бесятся, от очень больших денег. Потому что на самом деле, это очень дорогой процесс", — сказала она.

Неоплачиваемые саббатикалы сроком на один месяц и "по любой причине", предлагает своим сотрудникам компания Deloitte (наряду с оплачиваемыми 3-6-месячными "в целях персонального или профессионального роста"). В Японии программу неоплачиваемых саббатикалов ввела у себя в начале этого года крупнейшая авиакомпания страны All Nippon Airways — правда, при этом она обещает сотрудникам единовременную выплату в 200 000 иен ($1930). Что интересно, в ANA не возражают, если во время годичного "отгула" пилоты пробовали поработать на конкурентов.