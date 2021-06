Саббатикал — это маленькая жизнь: как уйти в отпуск на целый год за счет работодателя

Наличие в компании программы саббатикалов может давать ей бонусы на рынке труда. "В битве за таланты нужно новое оружие, обещание оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков может быть хорошим вариантом", — пишет Анна Шмидт, CEO рекрутинговой компании Career Partners International. Рассказы о саббатикалах сотрудников также дают PR-эффект — не зря компании так охотно выкладывают их в интернет.

Важно отметить, что уходя на саббатикал, сотрудники, как правило, подписывают обязательство в этот срок (и некоторое время после) не уходить из компании. В противном случае они должны будут вернуть компании деньги (если саббатикал был оплачиваемым), а также заплатить неустойку. Так что потерять сотрудника из-за саббатикала компании не боятся — во всяком случае, сразу.

Легко ли получить саббатикал?



Из всего сказанного уже понятно, что нет, нелегко. Как правило, шанс получить добро от руководства на длинный оплачиваемый саббатикал есть только у опытных сотрудников, которые демонстрируют хорошие результаты. Уже упоминавшиеся компании City и Hubspot дают саббатикалы только сотрудникам c не менее чем пятилетним стажем работы. В Intel этот срок составляет 7 лет. А в компании SAP, по словам одного ее российского сотрудника, возможность взять саббатикал "есть только у сотрудников с определенным рейтингом результативности, так называемых топ-перформеров, и им предстоит отбор — нужно написать эссе и пройти интервью".

В общественном колледже Лейн (штат Орегон, США) типичное заявление сотрудника на получение саббатикала состоит из 14 страниц с подробным описанием того, чему человек собирается посвятить это время, и как это повысит ее ценность как специалиста, а также расчетом того, в какую сумму колледжу обойдется замена преподавателя во время его многомесячного отпуска.

Кстати, необходимость подобрать, а зачастую и обучить сотрудника на замену уходящему в саббатикал может давать интересный эффект, который иллюстрирует кейс топ-менеджера Национального банка Австралии: "Сначала я просил [у руководства] 10 недель отпуска, но компания не хотела меня отпускать, потому что им невыгодно было бы искать и обучать сотрудника мне на замену, на столь короткое время". В результате менеджера отпустили на 14 месяцев.

Иногда обязанность работодателя давать сотрудникам саббатикалы прописана в законе — тоже с определенными условиями, разумеется. Например, в Австралии по закону любому человеку, проработавшему в одной компании 15 лет, полагается трехмесячный оплачиваемый саббатикал. Но банкир из последнего примера не захотел столько ждать, и договорился с работодателями сам.

Истории успеха



"Обычно как пример отличного саббатикала приводят Стива Джобса. Но давайте будем честны: это вообще был не саббатикал. Человека просто уволили, он сидел на горе и ждал, когда его позовут обратно. Это немного другая история", — говорит Владимирская.

Однако есть у популярных людей и успешные кейсы настоящих саббатикалов. Пожалуй, самый знаменитый пример подает нью-йоркский дизайнер австрийского происхождения Стефан Загмейстер, создавший обложки альбомов для таких групп, как The Rolling Stones, Aerosmith и OK Go. Однажды он год не работал, восстанавливая свои креативные силы, и результат его настолько впечатлил, что он с тех пор решил устраивать себе саббатикалы каждые семь лет.

"Я примерно прикинул, что мы тратим на обучение первые 20 лет своей жизни, потом 40 работаем, пока нам не исполнится 60. Потом еще 20 лет отдыхаем на пенсии, и жизнь кончается, — сказал он в интервью подкасту Time Sensitive. — И я просто подумал: почему бы не взять 6-7 лет, и не вставлять их между этими 40 годами рабочего времени?".