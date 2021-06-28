Саббатикал — это маленькая жизнь: как уйти в отпуск на целый год за счет работодателя

В некоторых компаниях сотрудники могут брать долгосрочный неоплачиваемый отпуск (саббатикал) сроком от одного до 12 месяцев с сохранением места и должности. Forbes Life рассказывает, как появился феномен "долгосрочного творческого отпуска" и что под этим подразумевают в разных странах и предприятиях.
Отдых — это святое
Слово "саббатикал" восходит к еврейскому "шаббат" — так называется священное время, когда верующие должны воздерживаться от работы. Все знают иудейскую традицию соблюдать шаббат в субботу; куда менее известно, что Книга Левит (входящая в Тору и Ветхий Завет) предписывала земледельцам каждый седьмой год отдыхать от работы в поле.
В Новое время саббатикалы первыми начали вводить у себя университеты, отправляя уставших профессоров в оплачиваемые отпуска на несколько месяцев. Пионером в 1880 году выступил Гарвард. Спустя почти сто лет их примеру последовал бизнес, столкнувшийся с проблемой выгорания сотрудников.
С тех пор эта практика распространилась в западном корпоративном мире. Еще в 2012 году, согласно общенациональному опросу, саббатикалы предлагали своим сотрудникам 29% всех американских компаний, в том числе 11% предприятий малого бизнеса (со штатом до 100 человек). Среди них велика доля IT-компаний, которые, с одной стороны, традиционно отличаются большей гибкостью, а с другой — чаще сталкиваются с выгоранием сотрудников, работающих с большими объемами информации. Сегодня саббатикалы есть, например, в Google, Intel и IBM.
Но не только у айтишников есть такая возможность. Два месяца назад главный маркетолог BMW в Индии Паллави Сингх объявила, что на весь следующий год она берет саббатикал, чтобы "сфокусироваться на проектах и инициативах в области стартапов и НКО".
Подтягиваются и банки: в 2017-м программу саббатикалов ввел у себя Bank of America, а год назад его примеру решил последовать Citi.
Чем это отличается от обычного отпуска?
В первую очередь длительностью. Например, Intel разрешает своим сотрудникам брать восьминедельный саббатикал каждые семь лет или четырехнедельный — каждые четыре года. В Citi максимальный срок составляет 12 недель, и взять такой саббатикал можно всего два раза за все время работы в компании. В других компаниях продолжительность саббатикала может достигать года.
Кроме того, предполагается, что во время саббатикала человек будет не просто отдыхать, но и попробует заняться чем-то новым и развивающим. Например, инженер по AR/VR, взявший в 2018 году восьминедельный саббатикал в Microsoft, потом писал в LinkedIn, что за это время не только отдохнул и укрепил отношения с семьей, но и освоил несколько программ вроде Adobe Illustrator и поучился на автогонщика. А бренд-стратег Intel за два месяца не только полежал на пляжах, но и посетил четыре национальных парка и две зарубежные страны — Мексику и Хорватию. Некоторые сотрудники западных компаний во время своих саббатикалов волонтерят в гуманитарных и экологических проектах, тратя не меньше сил, чем на работе.
Наполнение саббатикала смыслом и новыми впечатлениями считается настолько важным, что для этого появились специальные консультанты. Одна из них пишет у себя на сайте, что ее клиенты "возвращаются перезагрузившимися, наполненными, счастливыми и навсегда изменившимися". Некоторые из них, по ее словам, за время саббатикала смогли написать бестселлер, другие запустили собственный бизнес.
Это оплачивается?
По-разному. Некоторые компании, которые могут себе это позволить, полностью или частично оплачивают саббатикал своим сотрудникам. Например, Intel платит в этот период 100% обычной зарплаты, Citi — 25%. А американский разработчик софта HubSpot единовременно выдает своим сотрудникам, уходящим на полностью оплачиваемый четырехнедельный саббатикал, еще $5000 на личные расходы.
Но такая щедрость и в западном корпоративном мире все же довольно редка, объяснила корреспонденту Forbes Life Алена Владимирская, создательница сервиса поиска вакансий Facancy и "Лаборатории карьеры Алены Владимирской". "В мире всего десятка два-три компаний, которые делают классические оплачиваемые саббатикалы. Это, что называется, совсем от жира бесятся, от очень больших денег. Потому что на самом деле, это очень дорогой процесс", — сказала она.
Неоплачиваемые саббатикалы сроком на один месяц и "по любой причине", предлагает своим сотрудникам компания Deloitte (наряду с оплачиваемыми 3-6-месячными "в целях персонального или профессионального роста"). В Японии программу неоплачиваемых саббатикалов ввела у себя в начале этого года крупнейшая авиакомпания страны All Nippon Airways — правда, при этом она обещает сотрудникам единовременную выплату в 200 000 иен ($1930). Что интересно, в ANA не возражают, если во время годичного "отгула" пилоты пробовали поработать на конкурентов.
Наличие выплат, как и другие условия, обсуждаются при согласовании саббатикала с работодателем. Как правило, это непростой процесс, потому что компании, что бы они ни писали в своих PR-материалах, на самом деле отнюдь не горят желанием оплачивать своим сотрудникам оплачиваемый отдых. На это их толкает не альтруизм, а вполне прагматические соображения.
Зачем это нужно работодателям?
"Это во многом жест отчаяния, — отвечает Владимирская. — Никто не хочет платить за то, что сотрудник не работает. Но качественных профессионалов настолько мало, что когда такой ценный сотрудник выгорает, лучше отпустить его на саббатикал, чем потерять навсегда. Однако компании об этом, конечно, никогда не скажут, а будут рассказывать, как они ценят своих сотрудников и как готовы вкладываться в их персональное развитие".
"Обычная история саббатикалов — долгосрочки заканчиваются плохо, — продолжает эксперт. — Это, знаете, как возвращение в семью, когда у тебя там все было нехорошо. Ты потом забыл все эти обиды и вернулся к любимому человеку, и они все вылезают. Где-то год назад было большое исследование LinkedIn о том, что люди, уходящие в саббатикал, потом все равно в течение трех лет после возвращения уходят из компании".
Однако есть и другие научные данные, говорящие о том, что эффективность работы сотрудника после саббатикала действительно может повысится. Недавнее сравнение 129 университетских профессоров, взявших саббатикалы, с таким же количеством не делавших этого коллег показало, что у первых значительно снизился уровень стресса и пополнились психологические ресурсы, причем этот эффект сохранялся долгое время. Другой опрос, в котором участвовал 61 лидер НКО, показал, что многие из них после саббатикалов улучшили свои лидерские качества и эффективнее генерировали идеи.
Наличие в компании программы саббатикалов может давать ей бонусы на рынке труда. "В битве за таланты нужно новое оружие, обещание оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков может быть хорошим вариантом", — пишет Анна Шмидт, CEO рекрутинговой компании Career Partners International. Рассказы о саббатикалах сотрудников также дают PR-эффект — не зря компании так охотно выкладывают их в интернет.
Важно отметить, что уходя на саббатикал, сотрудники, как правило, подписывают обязательство в этот срок (и некоторое время после) не уходить из компании. В противном случае они должны будут вернуть компании деньги (если саббатикал был оплачиваемым), а также заплатить неустойку. Так что потерять сотрудника из-за саббатикала компании не боятся — во всяком случае, сразу.
Легко ли получить саббатикал?
Из всего сказанного уже понятно, что нет, нелегко. Как правило, шанс получить добро от руководства на длинный оплачиваемый саббатикал есть только у опытных сотрудников, которые демонстрируют хорошие результаты. Уже упоминавшиеся компании City и Hubspot дают саббатикалы только сотрудникам c не менее чем пятилетним стажем работы. В Intel этот срок составляет 7 лет. А в компании SAP, по словам одного ее российского сотрудника, возможность взять саббатикал "есть только у сотрудников с определенным рейтингом результативности, так называемых топ-перформеров, и им предстоит отбор — нужно написать эссе и пройти интервью".
В общественном колледже Лейн (штат Орегон, США) типичное заявление сотрудника на получение саббатикала состоит из 14 страниц с подробным описанием того, чему человек собирается посвятить это время, и как это повысит ее ценность как специалиста, а также расчетом того, в какую сумму колледжу обойдется замена преподавателя во время его многомесячного отпуска.
Кстати, необходимость подобрать, а зачастую и обучить сотрудника на замену уходящему в саббатикал может давать интересный эффект, который иллюстрирует кейс топ-менеджера Национального банка Австралии: "Сначала я просил [у руководства] 10 недель отпуска, но компания не хотела меня отпускать, потому что им невыгодно было бы искать и обучать сотрудника мне на замену, на столь короткое время". В результате менеджера отпустили на 14 месяцев.
Иногда обязанность работодателя давать сотрудникам саббатикалы прописана в законе — тоже с определенными условиями, разумеется. Например, в Австралии по закону любому человеку, проработавшему в одной компании 15 лет, полагается трехмесячный оплачиваемый саббатикал. Но банкир из последнего примера не захотел столько ждать, и договорился с работодателями сам.
Истории успеха
"Обычно как пример отличного саббатикала приводят Стива Джобса. Но давайте будем честны: это вообще был не саббатикал. Человека просто уволили, он сидел на горе и ждал, когда его позовут обратно. Это немного другая история", — говорит Владимирская.
Однако есть у популярных людей и успешные кейсы настоящих саббатикалов. Пожалуй, самый знаменитый пример подает нью-йоркский дизайнер австрийского происхождения Стефан Загмейстер, создавший обложки альбомов для таких групп, как The Rolling Stones, Aerosmith и OK Go. Однажды он год не работал, восстанавливая свои креативные силы, и результат его настолько впечатлил, что он с тех пор решил устраивать себе саббатикалы каждые семь лет.
"Я примерно прикинул, что мы тратим на обучение первые 20 лет своей жизни, потом 40 работаем, пока нам не исполнится 60. Потом еще 20 лет отдыхаем на пенсии, и жизнь кончается, — сказал он в интервью подкасту Time Sensitive. — И я просто подумал: почему бы не взять 6-7 лет, и не вставлять их между этими 40 годами рабочего времени?".
Похожие примеры есть и среди успешных стартаперов. Например, Джеймс Ху, основавший в 2014 году в США сервис Jobscan, помогающий людям искать работу и оптимизировать свои резюме с помощью ИИ, через пять лет, когда количество пользователей сервиса достигло миллиона, выгорел и взял годичный саббатикал, во время которого путешествовал по Европе и Азии. "Я перезарядился, вернулся с гораздо большим количеством энергии и готовностью работать на 10 лет вперед, — сказал он. — Я действительно ощутил разницу".
Рядовые сотрудники, бравшие саббатикалы, тоже отчитываются о профессиональном росте в результате. Уже упоминавшийся бренд-менеджер Intel описал это так: "Во время отдыха я думал над следующими вопросами. Что я хотел бы делать по-другому? Что приносит мне удовлетворение от работы и как я могу получать его больше в Intel? Как я могу лучше управлять своей работой день за днем, чтобы она была более продуктивной? После восьми недель саббатикала, я смог продуктивно поговорить с начальством о том, как я могу сфокусироваться на активностях, которые приносят мне максимум пользы как человеку и профессионалу, и нашел новый креативный подход к моей работе".