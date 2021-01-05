Шесть характерных признаков скрытой депрессии

Скрытая депрессия — одна из самых опасных, потому что она не проявляет своих типичных симптомов, как у обычной депрессии. Тяжелее всего, когда они вовремя не распознаются и состояние настолько ухудшается, что человек уже вынужден ложиться в психиатрический стационар или клинику неврозов. Психолог Антон Вьюков в своем блоге обобщил признаки, которыми помогут вам вовремя выявить у себя скрытую депрессию, чтобы ее не запустить.

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Уход от одиночества

Человек маниакально начинает активно заполнять свою жизнь, какими-то поверхностными знакомствами, общением, даже если оно не всегда соответствует его интересам. Цель — не остаться одному, поскольку одиночество вызывает невыносимую грусть. Признать, что у него депрессия, очень сложно, особенно когда считаешь психологию шарлатанством, а депрессию выдумкой.

Нарушение сна

У людей со скрытой депрессией очень часто имеются нарушения сна — они спят либо очень много либо вообще не могут уснуть. И часто становятся тайными пациентами психиатра, желая получить таблеточку "чтобы уснуть".

Расстройство аппетита

Человек начинает чувствовать, что у него пропал аппетит и ему не хочется кушать или наоборот, появляется зависимость от каких-то блюд или продуктов и он начинает постоянно что-то жевать. Начинает употреблять алкоголь или другие психоактивные вещества.

Показное благополучие

Эта категория людей пытается показать другим свой успешный образ. На работе, например, становятся балагурами, массовиками-затейниками, среди близких или друзей хвастаются своим здоровьем и успехами. А дома, оставаясь наедине с собой, либо погружаются в невыносимую тоску либо употребляют алкоголь, рыдая в подушку от пустоты и одиночества.

Утрата интересов

Человек начинает замечать что-то, что его интересовало раньше, его хобби, увлечения, занятия уже неинтересны и не приносят радости.

Соматические заболевания

Заболевания внутренних органов, например, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые нарушения, вегетативная нервная система и и т.д.

Если чувствуете у себя подобные симптомы в течении трех недель или месяца, не тяните и обращайтесь за помощью к специалисту.