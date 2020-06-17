Убей мечту и расслабься: теория и практика

Кризисные времена толкают людей к полкам с литературой по психологии. Отсюда и стремительно растущая популярность трудов из серии "слепи себя сам" или "уничтожь гнилую зависть", пишет русская редакция Deutsche Welle.

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Автор философско-психологического труда "Страсть. Ненасытное чувство" ("Sehnsucht. Das unstillbare Gefühl") Вольфганг Хантель-Квитман утверждает, что всеми нами безраздельно правят страстные желания. Кому как не ему об этом знать! Как-никак он — профессор, специализирующийся на клинической психологии.

Эффект интеллигентного дежавю



Эта книга относится к разряду тех, прочтя которые понимаешь, что нового не узнал ничего, но почему-то все-таки стал неуловимо умнее. Такое ощущение, что автор обращается к человечеству с криком: "Люди, вы действительно так интеллигентны, как вам кажется!". И в этом — несомненная победа писателя-психолога, ибо ничто так не радует человека, как вознесение самого себя в собственных глазах.

Хитрый прием прост: дать читателю проследить ход его собственной мысли и убедить его в том, что ход этот ничем не хуже опубликованного солидным издательством. Люди так редко делают друг другу комплименты, а тут их — 230 страниц убористого шрифта! Что ни страница — то дежавю: "А я как раз тоже всегда так думал/а!".

Счастливая парочка

Foto: Shutterstock



Видимо, кризисные времена толкают людей к полкам с литературой по психологии и философии. Ну, в самом деле, где еще искать ответы на насущные вопросы? Отсюда и стремительно растущая популярность трудов из серии "слепи себя сам", "улыбнись будущему" или "уничтожь гнилую зависть".

С "ненасытными страстями" гамбургского психолога — та же история. Рецепт психического здоровья по Хантелю-Квитману прост до нельзя: страстные желания не прекратятся никогда, бороться с ними бесполезно, поэтому надо успокоиться и постараться научиться получать удовольствие просто от осознания факта собственного существования.

Ничего не хочется? Ты умер!



"Мы тоскуем по детству, по горячей еде, по жизни без забот, по подлинности чувств, по нежности и теплу, по демократии и свободе, по семье и друзьям, по большой любви, по тишине и природе, — пишет автор книги. — Нам страстно хочется быть единственными и неповторимыми, знаменитыми и власть имущими. Нам не хватает солнца и отдыха, черничного пирога и поддержки, законности и порядка, защищенности и уверенности, стабильности и безопасности, бога и избавления, спокойствия и одиночества, суматохи и шума. Мы тоскуем по недостижимому, по райской жизни или даче с садиком, по утраченной любви или по умершему другу. Мы тоскуем без тоски". Вывод немецкого психолога прост и не нов: если человеку не хочется больше ничего — он просто умер.

"Страстное желание — это неутолимые жажда и голод души человеческой. И предвкушение его исполнения зачастую радует больше, чем конечный результат. Ожидание — это неограниченность возможностей, — развивает свою теорию Вольфганг Хантель-Квитман. — До начала игры победа не просто возможна, она вероятна! До первого секса процесс удовлетворения желания кажется нескончаемо прекрасным. До вступления в брак любовь представляется безграничной. До появления детей семейная жизнь видится сплошной гармонией".

"Тот, кто живет страстями, в лучшем случае — человек, беспокойный духом. В худшем — вечно мечущийся субъект, нигде не находящий себе места. Страстные желания — это извечная колючка в нежном теле нашей самодостаточности. И это прекрасно, — уверяет психолог. — Страсти никогда не позволят нам потонуть в болоте банального довольства, зато продвинут нас в сторону реализации мечтаний".

Откуда и куда



Вольфганг Хантель-Квитман подробно исследует процесс возникновения страстных желаний из неудовлетворенных чувств или фантазий; приводит примеры того, как осуществление желания становится сутью существования; оценивает риски и возможности "заменительной терапии", когда невозможность осуществления компенсируется доступностью равноценного объекту страсти аналога.

Психолог рассматривает историю человечества как историю удовлетворения страстей, политику и государственный строй — как процесс удовлетворения амбиций, религиозный фанатизм — как стремление внедрить утопические представления в жизнь.

Что делать?



Как сделать так, чтобы тоска по недостижимому перестала мучить? Можно ли научиться управлять желаниями? Вольфганг Хантель-Квитман уверен, что можно. В конце книги он публикует список из 36 вопросов, которые стоит задать самому себе, прежде чем бросаться в пучину удовлетворения сокровенных желаний.

К примеру, вопрос за номером восемь гласит: "Какой я представляю себе свою жизнь после того, как мое желание сбудется? Мне будет лучше или хуже? Чего мне будет не хватать, когда желание будет удовлетворено?" Длинный список вопросов, видимо, призван утопить страстное желание в тягостных размышлениях.

О чем забывать никак нельзя, так это о том, что страстное желание прекратит свое существование, как только мечта сбудется. Но, как утверждает известный немецкий психолог, на смену удовлетворенному желанию обязательно придет новое. И все снова повторится.