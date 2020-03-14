Все намного проще, чем вы думаете. Как женщине понять, что мужчина ее любит и наоборот

"Наша любовь к себе всегда отражается партнером. То, как вы сами к себе относитесь, так относятся к вам и ваши близкие", — уверена психолог и гештальт-терапевт Елена Сидорова. В своей практике ей часто приходится слышать жалобы женщин на нелюбовь мужчин. Однако существуют простые признаки того, что это не так и на самом деле он вас очень любит. Подробнее — в блоге для DELFI Woman.

"Тема любви стара как мир. Ее ищут, ее превозносят, проклинают и возжелают. О ней молят небеса и поют песни, пишут романы и снимают фильмы.

Что же такое любовь? Какой она бывает и как собственно понять (почувствовать), что партнер тебя по-настоящему любит?

Эрик Фромм в своей книге "Искусство любить" подробно рассказывает о разновидностях прекрасного чувства, делая акцент на зрелой любви. Способность любить присуща лишь психологически зрелому индивиду, который в первую очередь научился любить себя, а затем других. Эгоизм человека не позволяет ему полюбить себя, тем самым превращая свою жизнь в условности из чувства долга и жертвенности.

Для любви важна свобода и чувство уважения. Любовь должна дышать, это в любом случае осознанный выбор. Любящий человек, достигший зрелости, умеет давать другому из собственного изобилия, испытывая искреннюю радость. Незрелый, инфантильный и эгоистичный человек прежде всего хочет насытиться сам, либо отдает из собственного дефицита и страха одиночества.

Чтобы прийти к зрелым отношениям, необходимо повзрослеть, проработать детские травмы, завершить сепарацию с родителями, осознать свою сущность, понять собственную природу и научиться действовать, выбирая счастье.



Наша любовь к себе всегда отражается партнером. То, как вы сами к себе относитесь, так относятся к вам ваши близкие. Вопрос с умением слышать собственные потребности и потребности другого, умение держать личные границы и решать конфликты экологичным способом, требует навыка и опыта.

Как правило, все проблемы в семейной жизни происходят по причине неосознанного выбора партнера. Руководствуясь желанием быть с кем-то, лишь бы не одной, лишает женщин понимания, что именно она хочет, на что готова в отношениях и зачем ей мужчина.

Идеализируя партнера, оправдывая его несовершенство и поступки, вы тем самым игнорируете важные вещи, которые в реальной жизни приведут к конфликту. Это неизбежно. Лучше сразу, когда что-то очень напрягает, проговорите. Не услышал вас партнер, оставьте его для другой. Ищите свое! Любое очарование чревато разочарованием.

Когда сработали гормоны, люди путают эндорфиновую любовь с наивысшим чувством. Любовь живет три года? У мужчин гормональная влюбленность способствует зачатию потомства с целью продолжению рода. Длится около трех лет. У женщин еще меньше — примерно 1,5 года.

После эндорфиновой любви люди либо расстаются, либо у них наступает окситоциновая пора, где появляется нежность, тепло, объятия. Важным качеством для создания дальнейших отношений является доверие друг к другу.

Мне часто на консультациях женщины жалуются на нелюбовь мужчин. Существуют простые признаки того, что вы заблуждаетесь. Чаще причиной страданий является отсутствие уважения или смещение (полное отсутствие) личных границ. Партнеры сперва сливаются друг с другом, а затем испытывают боль от непонимания и разности ценностей, интересов, темпа, целей.