Всему свое место: 5 советов, чем лучше не заниматься на рабочем компьютере

В настоящее время наша повседневная жизнь, как никогда, подчинена технологиям. Многие компании обеспечивают своих сотрудников мобильными телефонами, компьютерами и другими средствами связи. Таким образом они и заботятся о подчиненных, и стараются максимально застраховать внутренний поток информации. Однако это автоматически накладывает дополнительные ограничения.

Наличие рабочего компьютера, планшета или телефона — это удобно: вы оставили гаджет в офисе и забыли о работе. Техника, предоставляемая компанией, может быть намного мощнее и современнее, чем средства связи, которыми вы пользуетесь в личном порядке.

Сейчас, когда большинство предприятий перешли на удаленный график, многие перенесли свои рабочие гаджеты домой. Домашняя обстановка расслабляет. Но не стоит делать на рабочем компьютере то, что вы привыкли делать на персональном. IT-специалисты вашей компании легко могут получить доступ к информации на вашем рабочем компьютере даже удаленно. Вряд ли вы хотите, чтобы кто-то заглянул в историю браузера вашего рабочего компьютера и увидел что-то, чего там быть не должно. Список прилагается.

Хранение личных файлов



Хранение личных файлов на рабочем компьютере может показаться заманчивой идеей из-за того, что "это очень безопасно". Более того, эту мысль только подкрепит тот факт, что обычно вы храните на рабочем компьютере множество важных файлов о клиентах, рабочих задачах и т.д. Но все-таки прежде, чем сохранить в папке с рабочими файлами что-то, предназначенное только для вас, подумайте о том, что другие возможно тоже могут получить доступ к этой информации. Коллегам будет особенно легко это сделать, если у вас на работе установлена общая система хранения файлов.



Плохие высказывания



Во многих компаниях введена единая система обмена сообщениями, где можно ежедневно переписываться с любым сотрудником. Несомненно, иногда коллеги, которые находятся в дружеских отношениях, склонны обсуждать в том числе вещи, не связанные с работой. Также может возникнуть соблазн пожаловаться кому-то на другого коллегу или начальника. Но все же прежде, чем говорить плохо о ком-то, необходимо тщательно подумать. Несмотря на то, что это будет приватный чат между вами и коллегой, у вашей компании есть доступ к любой переписке. Имея это в виду, вы совершенно точно не захотите, чтобы ваши высказывания дошли до руководства, которое решает вопросы об увольнении или приеме человека на работу.