ФОТО. Латвийский декоратор Дарья Григорьева призывает не бояться быть смешными и проводить время в карантине весело

Руководитель студии Eledarium DECOR Дарья Григорьева не по наслышке знает, что значит поставить свою профессиональную деятельность на паузу. Это результат ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В то же время автор рубрики Woman "Торжество от и до" в очередной раз убедилась, что у каждой медали две стороны. Решив проводить время на позитивной волне, Дарьи с головой окунулась в творческий процесс и на данный момент в рамках флешмоба "ИзоИзоляция" создала 30 (!) живых картин.

Многие из вас наверняка уже наслышаны о флешмобе "ИзоИзоляция", который во время карантина стал невероятно популярным в соцсетях. Его суть заключается в том, что пользователи воспроизводят шедевры искусства в домашних условиях — иногда почти достоверно, иногда очень смешно.

Свою лепту решила внести и латвийский декоратор Дарья Григорьева. В беседе с DELFI Woman она подробно рассказала, с чего все началось, и выделила самые интересные, по ее мнению, работы. Всего их на данный момент опубликовано 30.

"Моя первая "картина" была вдохновлена работой иранской художницы Афарин Сажеди. До того, как я увидела ее работы, я просто была наблюдателем в группе изоизоляция — смотрела на чужие произведения и наслаждалась, поучаствовать даже мысли не было. А потом увидела картину с рыбами и во мне мгновенно родилась ассоциацию с воблой. Сказано — сделано! Для первой пробы пера эта работа была вполне успешной.

Позднее мы с супругом сделали репродукции еще трех полотен этой художницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA GRIGORIEVA (@eledarium) 13 Апр 2020 в 9:18 PDT

Вообще все съемки проходят крайне весело, поскольку нам самим смешно. Но снимать репродукции с мясом и рыбой было вдвойне веселее, так как эти вкусности вызывали неподдельный интерес у наших собак. Они считали, что и мясо и рыба — это все для них. И вот стою я в гриме с куском мяса на голове, надо делать трагическое выражение лица, а морда расплывается в улыбке, потому что у ног стоит собака, не отводит взгляд от мяса и жалобно попискивает уморительно перетаптываясь.

С рыбой был еще один фактор риска — одна рыбка все время выпадала из моего "парика". Собака радостно пыталась сожрать рыбу, муж пытался поймать рыбу быстрее собаки, а я опять старалась не гоготать.

Потом были более нежные и женственные образы с гигантскими цветами, которые я сделала накануне.

После этих съемок шея болела еще несколько дней. Именно на этой съемке я поняла, что многие художники ради красивой композиции рисуют тела далеко не такими, какими они являются в жизни. Удлинение шеи и увеличение глаз или губ — это куда ни шло: тут, что выросло, то выросло. А вот позы, в которых изображают художники своих муз, могут быть весьма далекими от реальности. Часто в такую позу просто невозможно загогулиться.

Потом был совершенно неожиданный для меня фурор. Сидя утром с чашечкой кофе и "плавая" в интернете, я наткнулась на картину с овечками Томаса Джозефа. Она меня вдохновила и прямо на кухонном столе я сложила пирамидку из туалетной бумаги, потом вырезала мордочки из черной бумаги и сделала фото. Времени потребовалось минут 20 от силы. А в итоге эта изоляшка набрала более 20 000 реакций в Фейсбуке. Я и подумать не могла о такой реакции. Это стало полнейшей неожиданностью.

Моим любимым художником еще в школьные времена стал Иван Айвазовский. То, как он пишет воду, меня всегда завораживало. Посещая Русский музей, я могла бесконечно долго рассматривать воду Айвазовского. Восхищает каждый раз! Но делать репродукцию на его полотно мне и в голову не приходило. Но в одно прекрасное утро моя мама с восторгом написала мне, что она придумала идею. Так родилась изоляшка "9-й вал".

Потом были работы, которые были сделаны разными продуктами. Рождались они случайно, под влиянием момента. Семечки, макароны, фрукты, овощи… в ход идет все, что под рукой.

Движение ИзоИзоляции набирало обороты день ото дня и аудитория перевалила за 500 000. Это привлекло спонсоров и начались разные конкурсы, которые задавали тематику или материалы для репродукций. Так, первый конкурс был совместно с онлайн кинотеатром. По заданию нужно было "отработать" афишу или кадр фильма или мультфильма. Я листала афиши и меня вдохновил постер для фильма "Гоголь. Вий." Там была надпись "не выходи из круга", именно она дала толчок, и я решила обыграть эту афишу под лозунгом "не выходи из ДОМА". Куда уж злободневней! Для репродукции использовала самые дефицитные ресурсы — гречку, туалетную бумагу, перчатки.

Второй моей работой в рамках этого конкурса был кадр из легендарного мультика "Унесенные призраками". В ней я совместила и Пасху, и репродукцию, ведь в моей работе было использовано яйцо, расписанное под маску безликого бога из мультика.

Мой муж мне все время ассистировал и выступал в роли фотографа. Но в кадр сам никак не хотел. И вот в один прекрасный момент он согласился! Это было практически чудом, и мы сделали репродукцию портрета Султана Сулеймана. Да, да, того самого, который в сериале "Великолепный век". Челму для султана я сделала из головки чеснока.

Позднее супруг еще раз "отдался" мне в модели и даже не брился некоторое время, чтоб потом выбрить "декорацию" на своем лице.

Более того, он на следующий день в таком виде пошел на работу. Пока он там был, я совершенно забыла о его новом облике и, открыв дверь, расхохоталась в голос. Ведь на пороге стоял "гусар".

Потом душа захотела прекрасного и как раз в это время я нашла двух художниц, которые изображали на своих полотнах женщин с цветами.

Первой мы реализовали картину Loetitia Pillault "Jardin secret". Для нее я использовала упаковочную бумагу, банное полотенце и искусственные цветы.

Второй мы сделали репродукцию картину аргентинской художницы Karina Chavin. Название работы я так и не нашла, а позднее в Instagram со мной связалась сама художница и рассказала, что картина называется "Las O" и она посвящена актрисе Наталье Орейро. Помните сериал "Дикий ангел"? Вот именно ангела она и играла.

У меня многие начали спрашивать, как я нахожу работы, по которым делать репродукции. Ответ простой — в интернете. Я просто "плыву" по течению от картинки к картинке и в итоге натыкаюсь на что-то, что меня вдохновляет на изоляшку. Так было и с полотном Кристин Вестгард. Когда я увидела ее работу, то мои ассоциации сразу нарисовали картину из даров моря. Я обожаю морские палочки, камешки, стеклышки. У меня дома даже есть уголок со всеми этими богатствами. Вот там я и "накопала" материалы и сложила работу, которую назвала "Морские девочки". Она имела ошеломляющий успех! Более 30 000 лайков за сутки! Хоть фантазия у меня буйная, но я такого представить не могла.

Более того, со мной связалось несколько человек с предложением купить эту работу, что тоже стало совершенным сюрпризом.

Одним из условий, которые я себе поставила, начав участвовать во флешмобе, было "делать репродукции работ художников, которые не на слуху". Ведь Босха, Врубеля, Климта, Микельанжело и прочих знаменитых и без меня сделают. Например, "Девочка с персиками", "Дама с горностаем", "Девушка с жемчужной сережкой" уже заездили вдоль и поперек.

В поисках новых для себя имен я наткнулась на современную норвежскую художницу Лизу Аисато. У нее невероятно эмоциональные работы. И про любовь, и про социальные проблемы, и про отношения. Я теперь поклонница ее творчества и точно буду еще использовать ее творчество в своем. На данный момент мы сделали две репродукции ее работ.

А сегодня у нас, можно сказать, юбилей. Сегодня мы опубликовали свою ТРИДЦАТУЮ работу! Самой даже и не верится.

Для юбилейного "выхода" в прошедшие выходные мы с мужем воссоздали полотно Дуэйна Брайерса с его легендарной героиней Хильдой. Веселая толстушка в стиле pin up покорила мир и наши сердца тоже. Снимать было и весело и сложно, поскольку вывернуться так, как нужно, и при этом создать необходимый задор в кадре было очень сложно. Но наши мучения оправдались морем положительных отзывов, что несомненно вдохновляет на покорение новых вершин.

Всем, кто наблюдает и думает, присоединиться или нет, с уверенностью говорю: "ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!". Это весело и интересно. Это развлечение для всей семьи. А главное — не бойтесь показаться смешной или менее симпатичной, чем вы есть в реальности. Долой комплексы! Даешь позитивный карантин!".