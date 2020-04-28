ФОТО. Латвийский декоратор Дарья Григорьева призывает не бояться быть смешными и проводить время в карантине весело

Руководитель студии Eledarium DECOR Дарья Григорьева не по наслышке знает, что значит поставить свою профессиональную деятельность на паузу. Это результат ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В то же время автор рубрики Woman "Торжество от и до" в очередной раз убедилась, что у каждой медали две стороны. Решив проводить время на позитивной волне, Дарьи с головой окунулась в творческий процесс и на данный момент в рамках флешмоба "ИзоИзоляция" создала 30 (!) живых картин.
Многие из вас наверняка уже наслышаны о флешмобе "ИзоИзоляция", который во время карантина стал невероятно популярным в соцсетях. Его суть заключается в том, что пользователи воспроизводят шедевры искусства в домашних условиях — иногда почти достоверно, иногда очень смешно.
Свою лепту решила внести и латвийский декоратор Дарья Григорьева. В беседе с DELFI Woman она подробно рассказала, с чего все началось, и выделила самые интересные, по ее мнению, работы. Всего их на данный момент опубликовано 30.
"Моя первая "картина" была вдохновлена работой иранской художницы Афарин Сажеди. До того, как я увидела ее работы, я просто была наблюдателем в группе изоизоляция — смотрела на чужие произведения и наслаждалась, поучаствовать даже мысли не было. А потом увидела картину с рыбами и во мне мгновенно родилась ассоциацию с воблой. Сказано — сделано! Для первой пробы пера эта работа была вполне успешной.
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Присоединяемся с @arnage73 к массовому творческому вольнодумству. Наша первая проба пера во всемирном движении #ИЗОИЗОЛЯЦИЯ Оригинал: @afarinsajedi "like a Queen" В вольной трактовке задействованы: я, рыба, туалетен папирен, простыня, скотч, проволока, косметика и муж в роли фотографа. #изоизоляция #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #afarinsajedi
Позднее мы с супругом сделали репродукции еще трех полотен этой художницы.
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Очень сложно было держать "морду лица" т.к. в ногах стояла собака, капала стюной на пол и уморительно-жалобно попискивала, непонимая, когда мясцо раздавать будут. Знаю, что фон не тот. Но этот момент прозевали… мы новички в ваших рядах. Оригинал: @afarinsajedi (название работы не нашла) Использовано: говядина, туалетная бумага, скотч, герлянда новогодняя из бусинок, косметика и @arnage73 в роли фотографа. #изоизоляция #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #мяско
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Оригинал уже полюбившаяся многим @afarinsajedi Название работы не найдено. Репродукция: бумага, проволока, простыня как фон, эластичный бинт, косметика #изоизоляция #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #облако #рыбки #ятучкатучкатучка
Вообще все съемки проходят крайне весело, поскольку нам самим смешно. Но снимать репродукции с мясом и рыбой было вдвойне веселее, так как эти вкусности вызывали неподдельный интерес у наших собак. Они считали, что и мясо и рыба — это все для них. И вот стою я в гриме с куском мяса на голове, надо делать трагическое выражение лица, а морда расплывается в улыбке, потому что у ног стоит собака, не отводит взгляд от мяса и жалобно попискивает уморительно перетаптываясь.
С рыбой был еще один фактор риска — одна рыбка все время выпадала из моего "парика". Собака радостно пыталась сожрать рыбу, муж пытался поймать рыбу быстрее собаки, а я опять старалась не гоготать.
Потом были более нежные и женственные образы с гигантскими цветами, которые я сделала накануне.
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В ролях: розы из строительной утеплительной пенки, простыня как фон, эластичный бинт, проволока, клей, я и @arnage73 бессменный фотограф наших развлекушек 📸 Оригинал: Amy Judd (название полотна не нашла) *цветокоррекция #изоизоляция #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин
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Дубль два 🎬 В ролях: розы из строительной утеплительной пенки, простыня как фон, эластичный бинт, проволока, клей, я и @arnage73 бессменный фотограф наших развлекушек 📸 Оригинал: Amy Judd (название полотна не нашла) *цветокоррекция #изоизоляция #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин
После этих съемок шея болела еще несколько дней. Именно на этой съемке я поняла, что многие художники ради красивой композиции рисуют тела далеко не такими, какими они являются в жизни. Удлинение шеи и увеличение глаз или губ — это куда ни шло: тут, что выросло, то выросло. А вот позы, в которых изображают художники своих муз, могут быть весьма далекими от реальности. Часто в такую позу просто невозможно загогулиться.
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Оригинал: Thomas Joseph "Eejits" В постановке участвовали: бумага черная, бумага туалетня, клей в карандаше, я и утренняя чашка кофе ☕ Разминочка, так сказать 😉 #изоизоляция #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #барашки #eejits #ThomasJoseph
Потом был совершенно неожиданный для меня фурор. Сидя утром с чашечкой кофе и "плавая" в интернете, я наткнулась на картину с овечками Томаса Джозефа. Она меня вдохновила и прямо на кухонном столе я сложила пирамидку из туалетной бумаги, потом вырезала мордочки из черной бумаги и сделала фото. Времени потребовалось минут 20 от силы. А в итоге эта изоляшка набрала более 20 000 реакций в Фейсбуке. Я и подумать не могла о такой реакции. Это стало полнейшей неожиданностью.
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Оригинал: Иван Айвазовский "Девятый вал", 1850г. Холст, масло. Храниться в Русском музее. Вольная трактовка: берег балтийского моря и девять хромированных труб Идея: @travaleri #изоизоляция #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #balticsea #айвазовский #девятыйвал #закатнадморем #третьяковкадома
Моим любимым художником еще в школьные времена стал Иван Айвазовский. То, как он пишет воду, меня всегда завораживало. Посещая Русский музей, я могла бесконечно долго рассматривать воду Айвазовского. Восхищает каждый раз! Но делать репродукцию на его полотно мне и в голову не приходило. Но в одно прекрасное утро моя мама с восторгом написала мне, что она придумала идею. Так родилась изоляшка "9-й вал".
Потом были работы, которые были сделаны разными продуктами. Рождались они случайно, под влиянием момента. Семечки, макароны, фрукты, овощи… в ход идет все, что под рукой.
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Автор: @_missredfox_ "Fox in the forest" Материалы: лист бумаги, красный карандаш, черные семечки #изоизоляция #izoizolyacia #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #redfox #blackforest
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Сегодня у меня "продуктовое" творчество 😆 Оригинал: Jorey Hurley "Seal" Репродукция: голубой кейс, спагетти, бумага, маркер, карандаш #изоизоляция #izoizolyacia #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #seal #котик
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А у меня новый барашек прибежал 🐑 Ничего не могу с собой поделать 😁 барашки и овечки меня захватили! Оригинал: Mary Azarian "Sheep" Мои материалы: лапша "рамен", бумага черная и белая, белый маркер #изоизоляция #izoizolyacia #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #sheep #ramen
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Оригинал: @munnjason "Велосипедист" Моя версия — "Авитаминоз" Материалы: апельсин, гвоздика, хорошее настроение ❤ #изоизоляция #izoizolyacia #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #orange #cornation
Движение ИзоИзоляции набирало обороты день ото дня и аудитория перевалила за 500 000. Это привлекло спонсоров и начались разные конкурсы, которые задавали тематику или материалы для репродукций. Так, первый конкурс был совместно с онлайн кинотеатром. По заданию нужно было "отработать" афишу или кадр фильма или мультфильма. Я листала афиши и меня вдохновил постер для фильма "Гоголь. Вий." Там была надпись "не выходи из круга", именно она дала толчок, и я решила обыграть эту афишу под лозунгом "не выходи из ДОМА". Куда уж злободневней! Для репродукции использовала самые дефицитные ресурсы — гречку, туалетную бумагу, перчатки.
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(17) "КАРАНТИН. Не выходи из дома" Моя изоизоляшка на конкурс ОККО. Задание — воспроизвести афишу к фильму. Материалы: гречка, туалетен папирен, медицинское перчатки, фатин, подушки со всего дома, одеяло, покрывало, полотенца, занавески и прочие тряпичные богатства нашего дома. Фотограф, как всегда — Вадим Субин Еще был суфлер. Фото с ним добавлю в первом комментарии к этой публикации 😉 #изоизоляция #izoizolyacia #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #вий #гоголь #гречка #okko
Второй моей работой в рамках этого конкурса был кадр из легендарного мультика "Унесенные призраками". В ней я совместила и Пасху, и репродукцию, ведь в моей работе было использовано яйцо, расписанное под маску безликого бога из мультика.
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(20) "Светлой Пасхи!" — это моя юбилейная двадцатая работа 🥚🐣💐 Оригинал: @hayaomiyazaki "No face" из легендарного мультфильма "Унесенные призраками" Материалы: кухонное полотенце, лист бумаги, мусорный пакет, яйцо, фломастеры #изоизоляция #izoizolyacia #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #miyazaki #HayaoMiyazaki #noface #унесенныепризраками
Мой муж мне все время ассистировал и выступал в роли фотографа. Но в кадр сам никак не хотел. И вот в один прекрасный момент он согласился! Это было практически чудом, и мы сделали репродукцию портрета Султана Сулеймана. Да, да, того самого, который в сериале "Великолепный век". Челму для султана я сделала из головки чеснока.
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(19) Наконец-то уговорила мужа отдаться мне "в реквизит" 😁✌🏻 Оригинал: Tiziano Vecellio #SultanSuleimanTheMagnificent Изоляшка: муж, перчатка, покрывало, чеснок, кулинарная шпажка #изоизоляция #izoizolyacia #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #garlic #чеснок #султан #третьяковкадома
Позднее супруг еще раз "отдался" мне в модели и даже не брился некоторое время, чтоб потом выбрить "декорацию" на своем лице.
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(27) И вот опять участвует @arnage73 • Оригинал: Елена Киселева, этюд "Портрет брата", 1890-е г. • В нашем исполнении: муж, моя рубашка, атласные ленты, упаковочная бумага, детский пиджак из которого ребенок давно вырос. Фен, лак, тени и естественно отрощенная борода, фигурно выбритая по образцу 😁 #изоизоляция #izoizolyacia #третьяковкадома #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #изотворительность #портретбрата
Более того, он на следующий день в таком виде пошел на работу. Пока он там был, я совершенно забыла о его новом облике и, открыв дверь, расхохоталась в голос. Ведь на пороге стоял "гусар".
Потом душа захотела прекрасного и как раз в это время я нашла двух художниц, которые изображали на своих полотнах женщин с цветами.
Первой мы реализовали картину Loetitia Pillault "Jardin secret". Для нее я использовала упаковочную бумагу, банное полотенце и искусственные цветы.
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(22) Оригинал: Loetitia Pillault "Jardin secret" В нашем исполнении: полотенце, цветы, упаковочная бумага, покрывало #изоизоляция #izoizolyacia #третьяковкадома #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #изотворительность #LoetitiaPillault
Второй мы сделали репродукцию картину аргентинской художницы Karina Chavin. Название работы я так и не нашла, а позднее в Instagram со мной связалась сама художница и рассказала, что картина называется "Las O" и она посвящена актрисе Наталье Орейро. Помните сериал "Дикий ангел"? Вот именно ангела она и играла.
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(23) Оригинал: @karinachavinespaciodearte Название работы "Las O". Надеюсь оно про любовь 🥰 поэтому выражение моего лица счастливее, чем у оригинала. Зато в оригинале маечка в горошек, а у меня такой нет. Материалы: пляжная шляпа, цветы, булавки, проволока, скотч, клей, косметика #изоизоляция #izoizolyacia #третьяковкадома #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #изотворительность #KarinaChavin
У меня многие начали спрашивать, как я нахожу работы, по которым делать репродукции. Ответ простой — в интернете. Я просто "плыву" по течению от картинки к картинке и в итоге натыкаюсь на что-то, что меня вдохновляет на изоляшку. Так было и с полотном Кристин Вестгард. Когда я увидела ее работу, то мои ассоциации сразу нарисовали картину из даров моря. Я обожаю морские палочки, камешки, стеклышки. У меня дома даже есть уголок со всеми этими богатствами. Вот там я и "накопала" материалы и сложила работу, которую назвала "Морские девочки". Она имела ошеломляющий успех! Более 30 000 лайков за сутки! Хоть фантазия у меня буйная, но я такого представить не могла.
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(24) я живу у моря и питаю слабость к пляжным богатствам. Камешки, ракушки, затертые морем стеклышки, деревяшечки годами дрейфующие в воде, а потом выброшенные под ноги посетителям пляжа… когда я увидела картину Kristin Vestgard мои ассоцивции были мгновенными и однозначными. Оригинал: @kristinvestgard Название работы не найдено Материалы: собранные на пляже, всякие всякости 🌊🌊🌊 #изоизоляция #izoizolyacia #третьяковкадома #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #изотворительность #KristinVestgard
Более того, со мной связалось несколько человек с предложением купить эту работу, что тоже стало совершенным сюрпризом.
Одним из условий, которые я себе поставила, начав участвовать во флешмобе, было "делать репродукции работ художников, которые не на слуху". Ведь Босха, Врубеля, Климта, Микельанжело и прочих знаменитых и без меня сделают. Например, "Девочка с персиками", "Дама с горностаем", "Девушка с жемчужной сережкой" уже заездили вдоль и поперек.
В поисках новых для себя имен я наткнулась на современную норвежскую художницу Лизу Аисато. У нее невероятно эмоциональные работы. И про любовь, и про социальные проблемы, и про отношения. Я теперь поклонница ее творчества и точно буду еще использовать ее творчество в своем. На данный момент мы сделали две репродукции ее работ.
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(26) Для этого "шедевра" пришлось отнять мужнину зимнюю пижаму. Исходник — работа норвежской художницы Лизы Айсато @lisaaisato . Теперь я влюблена в ее творчество! Ждите от меня еще не одну работу по мотивам ее иллюстраций и картин. А пока всем доброго утра совместно с работой Лизы "Утренний кофе" ☕🥐 #изоизоляция #izoizolyacia #третьяковкадома #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #изотворительность #LisaAisato #goodmorning #morningcoffee #morgenkaffen
А сегодня у нас, можно сказать, юбилей. Сегодня мы опубликовали свою ТРИДЦАТУЮ работу! Самой даже и не верится.
Для юбилейного "выхода" в прошедшие выходные мы с мужем воссоздали полотно Дуэйна Брайерса с его легендарной героиней Хильдой. Веселая толстушка в стиле pin up покорила мир и наши сердца тоже. Снимать было и весело и сложно, поскольку вывернуться так, как нужно, и при этом создать необходимый задор в кадре было очень сложно. Но наши мучения оправдались морем положительных отзывов, что несомненно вдохновляет на покорение новых вершин.
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(№ 30) Это наша, самой даже не верится, ТРИДЦАТАЯ работа! Юххху! 🎉🎉🎉 Для юбилея мы хотели выбрать что-то эдакое. Такое, чего мы еще не делали. 🤔 В итоге выбор пал на работу Дуейна Браерса создателя веселой рыжули Хильды. Сказано — сделано! Но, не легкое же это дело, я вам скажу! Собрать все детали — это еще ладно. А вот принять позу как на картинке оказалось ой как не просто! В который раз убеждаюсь в том, что надо заняться спортом. А еще я заметила, что многие художники ради красивого "кадра" выгибают моделей на полотнах в такие рагули, которые в жизни не очень-то и возможны. В реконструкции использованы: белые простыни, огромная палка, двери, бичевка, запасное колесо от машины сестры, купальник, бумага для горошков, косметика, носки, кусок изгороди и искусственне ветки для имитации дерева. #изоизоляция #izoizolyacia #третьяковкадома #tussenkunstenquarantaine #сфоткайтипаРембрандт #covidclassics #fieartfromhome #quarantinelife #museumathome #artchallange #позитивныйкарантин #марафонМайШоп #DuanBryers #Hilda
Всем, кто наблюдает и думает, присоединиться или нет, с уверенностью говорю: "ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!". Это весело и интересно. Это развлечение для всей семьи. А главное — не бойтесь показаться смешной или менее симпатичной, чем вы есть в реальности. Долой комплексы! Даешь позитивный карантин!".