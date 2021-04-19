Хоровое пение, вымышленный город и лекции о репродуктивном здоровье: как женщины учились быть гражданами

В 2021 году Швеция отмечает столетие демократии: 100 лет назад все совершеннолетние жители страны — и женщины, и мужчины вне зависимости от уровня их дохода — получили право участвовать в выборах на равных. Но если избирательное право для многих мужчин в Швеции к тому времени было уже привычным, то женщинам сначала пришлось научиться выходить за пределы традиционной для них роли жены и матери и быть сознательными гражданами. Помогла им в этом специальная школа, которую создали пять шведских активисток.

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О том, как Женская школа гражданских прав в усадьбе Фогельстад изменила женщин в Швеции, а вместе с ними и всю страну, "Европульсу" рассказала советник по культуре посольства Швеции в России Мария Линд.

Обретение голоса



Процесс получения шведами избирательных прав шел довольно долго. Сначала права избирать и быть избранными на местном уровне добились мужчины небольшого достатка, которые раньше этого права были лишены.

"В 1884 году была первая попытка дать женщинам избирательное право на выборах в общенациональный парламент", — рассказывает Мария Линд. Но тогда голосов "за" не хватило. Основным аргументом "против" стало то, что с обретением политических прав женщины будут меньше времени уделять семье.

В 1902 году в Швеции появилась национальная ассоциация, борющаяся за политические права для женщин. И 1921 году шведское общество оказалось готово не только дать женщинам право голоса, но и сделать их своими представительницами в национальном парламенте — Риксдаге.

Первые женщины в шведском парламенте



В тот год шведки не только впервые проголосовали на общенациональных выборах, но и появились в шведском парламенте. Из 230 мест 5 достались женщинам. Они представляли разные партии и разные социальные слои: потомственная аристократка, управляющая своим имением, медсестра, инспектор по охране труда, фотограф и швея, открывшая со временем свое ателье. Всех их объединило стремление сделать жизнь своих соотечественниц лучше. И взгляды на то, как этого можно добиться, у них тоже совпадали.

Общим знаменателем для них была борьба с насилием в отношении женщин и улучшение условий жизни женщин и детей.

Как была устроена Женская школа гражданских прав



Через год после первых общенациональных выборов в Швеции пять активисток борьбы за избирательное право для женщин (двое из пяти первых женщин-депутатов, а также врач, учительница и писательница) решили открыть курсы политической грамотности для всех желающих женщин.

В своей массе женщины в Швеции знали грамоту, но среднее и высшее образование было доступно немногим. Главной целью Женской школы гражданских прав было объяснить женщинам, которые уже начали интересоваться политикой, как работает государственная машина и в чем может быть их роль в обществе. "Когда женщины получили право голоса, появилась идея дать им возможность почувствовать на практике, что этот голос значит".

Женская школа гражданских прав открылась в усадьбе Фогельстад, принадлежащей Элизабет Тамм и ее семье. Она была потомственной аристократкой, вела хозяйство в усадьбе и была знатоком сельского хозяйства. В Риксдаге помимо женской повестки Тамм продвигала идею устойчивого земледелия и популяризировала методы ведения хозяйства, которые не обедняли бы почвы. Она же финансировала работу школы.



Школа в Фогельстаде принимала желающих по принципу живой очереди (мест на всех не хватало). За раз на курс принимали 20 учениц, а за все время работы школы — с 1922 по 1954 год — курс прослушали около 2 тысяч женщин, причем некоторые посещали его не раз.

Обучение проходило весной и летом по 3 или 6 недель в зависимости от курса (теоретического или интенсивного). А так как усадьба располагалась в сельской местности, ученицы и жили в усадьбе. Они не платили не только за обучение, но и за проживание и еду.

На курсы записывались не только представительницы самых разных профессий, от рабочих на заводах до писательниц и врачей, но и домохозяйки. Их объединяло либеральное мировоззрение и желание участвовать в жизни своей страны.



Фогельстадская школа предлагала два типа курсов — первый более короткий и теоретический, второй более длительный и ориентированный на практику. Впрочем, в обоих курсах ученицам предстояло и слушать лекции, и пробовать себя в роли активных граждан. И речь шла не только о том, чтобы отличать правые партии от левых и раз в несколько лет опустить в урну бюллетень.

"На курсах использовали необычные для того времени подходы, — рассказывает Мария Линд. — Их в полной мере можно считать педагогической инновацией".

Например, одним из обязательных занятий было хоровое пение. "Пожалуй, это мое любимое занятие из программы Фогельстадской школы. Так женщины привыкали к собственному голосу и обретали уверенность для публичных выступлений".

С этой же целью в школе использовалось другое упражнение, ставшее своеобразной визитной карточкой курсов. "Онорина Хермелин поставила зеленое кресло в середине классной комнаты. Каждый день новая женщина могла занять его и рассказать о себе. Остальные ее слушали, задавали вопросы и комментировали".

Звучит знакомо? 50 лет спустя это упражнение получило название "Сознательно-ориентированный подход", и он до сих пор часто применяется в групповых тренингах.

Но, пожалуй, самым необычным и запоминающимся упражнением была ролевая игра "Комтемотта". Это название вымышленного города, который "населяли" ученицы Школы. Они должны были вжиться в роли разных горожан: женщин и мужчин, булочников, банкиров и домохозяек.

К перевоплощению подходили серьезно — ученицам приходилось даже переодеваться соответственно ролям. Перед ними ставились задачи, которые возникают в любом городе — от необходимости ремонта улиц до побега из местной тюрьмы, и "горожане" должны были решать эти проблемы путем переговоров.

В Фогельстадской школе были и традиционные лекции. Основательницы школы и приглашенные лекторы рассказывали о разных аспектах политической и общественной жизни. Одной из приглашенных лекторов была советская активистка и писательница Александра Коллонтай, которая была послом СССР в Швеции в 1930-1945 годах. "Когда Коллонтай приехала в Фогельстад читать лекции, перед зданием школы даже подняли советский флаг, — рассказывает Мария Линд. — Для местных жителей это выглядело очень экстравагантно. А незадолго до того, как я в 2018 году посещала Фогельстад, хозяин дома, родственник Элисабет Тамм, нашел тот самый флаг на чердаке".

Лекции читались не только о политике. Врачи делились с ученицами знаниями о репродуктивном здоровье, философы говорили о духовности и религии, историки — об истоках демократии. Школа стала одним из эпицентров распространения толерантной и либеральной мысли, необычной для Швеции того времени.

Цепная реакция



Фогельстадская школа дала свой последний курс в 1954 году. Все тридцать с лишним лет ее существования "у руля" оставались ее пять основательниц.





Однако довольно вскоре после открытия школы сложилась полноценная ассоциация ее выпускниц, которые распространяли полученные знания в своих городах и общинах. Раз в год члены ассоциации собирались вместе и делились новостями, успехами и трудностями. Это неформальное объединение пережило школу почти на 20 лет.

Одна из выпускниц даже увековечила Школу в оформлении станции стокгольмского метро Эстермальмсторг (Östermalmstorg). Росписи на станции посвящены Женской школе политических прав и ее обитательницам.



"Времена изменились. Женщинам стало легче получить государственное образование в школах и вузах, в том числе в области политики, и необходимость в школе отпала", — поясняет Мария Линд.

На какое-то время о школе практически забыли, но с 1990-х годов стали появляться научные публикации, посвященные этому феномену. А образы женщин-просветительниц проникли в культуру.

За последние 100 лет Швеция сильно изменилась. Сегодня в детских садах и школах девочек и мальчиков поддерживают одинаково во всех начинаниях, в том числе подталкивают их активно участвовать в общественной жизни. В школах есть политические кружки и группы активистов, где юные шведы могут в деталях познакомиться с политической системой страны. А в национальном парламенте почти половину мест (46%) занимают женщины.