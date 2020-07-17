Аустру Озолиню-Краузе (1890–1941) называли одной из самых интеллектуальных женщин Латвии. Она родилась в богатой семье, получила европейское образование, увлеклась левыми идеями и потратила состояние на политику, художников и азартные игры. Она издавала журналы и писала романы, а Райнис увлекся ею настолько, что бросил Аспазию… До конца года в Музее-квартире Романа Суты и Александры Бельцовой проходит выставка "Во власти страстей. Аустра Озолиня-Краузе — писательница, меценат, шпионка".



Разорившийся русский князь Ларя бродит в поисках денег вокруг казино гостиницы в Монте-Карло. Его сестра княжна Ирина, высматривая добычу среди состоятельных гостей отеля, знакомится с американским миллионером Бокскалфом. Тот жаждет продвинуть на европейский рынок свои мясные консервы. Латыш Юкстиньш едет на конгресс фашистов в Италии, но по дороге оказывается в том же казино и проигрывается в пух и прах, так и не добравшись до вожделенной цели. Темнокожий швейцар с усмешкой наблюдает за жизнью вокруг вращающихся дверей…

Такими интернациональными поворотами изобилует роман "Во вращающихся дверях" — самое известное произведение Аустры Озолини-Краузе. Не менее эпичными поворотами с международным размахом была пронизана вся жизнь неординарной латышской деятельницы начала 20-го века, свободно владевшей латышским, русским, немецким и французским языками. Как положено шпионской истории, биография Аустры полна противоречий, недомолвок и многозначительных "белых пятен".

Начало: от похищения Райниса до возмущения спецслужб

Аустра родилась в Риге. Дочка небедного строительного предпринимателя и могла себе позволить лучшее образование за границей. В 22 года, выйдя замуж за оптового торговца молочной продукцией, она поступила в Бернский университет, где изучала филологию и юриспруденцию.