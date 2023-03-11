Такой большой малый бизнес. Как упростить жизнь себе и сотрудникам

Всем известно, что незнание закона не освобождает от ответственности. И порой эта ответственность может исчисляться в больших суммах, способных если и не уничтожить бизнес, то поставить его в очень сложное финансовое положение. Как избежать этих проблем, рассказывает специалист в области трудового права Алла Солодуха.

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Алла - практикующий бухгалтер с 1998 года, специалист в области трудового права, найма и увольнения. Она также является педагогом в образовательном центре и спикером Латвийской торгово-промышленной палаты. Руководитель департамента образования в женском бизнес-клубе Ladies Deal Club. Алла регулярно консультирует как работодателей, так и работников, рассказывая о их правах и обязанностях. Очень часто специалист сталкивается с большими пробелами в знаниях, связанных с трудовым правом, которые приводят к неблагоприятным последствиям.

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Она подготовила 3 совета для работников и работодателей в трудовом праве, знание которых может очень сильно облегчить жизнь.

Трудовой договор должен быть

Это не просто устное соглашение сторон или прихоть. Данный пункт прописан в законе и хотите вы или нет, но закон необходимо соблюдать. Трудовой договор — это документ, который должен содержать в себе следующие пункты:



Реквизиты сторон. Как компании, в которую устраивается работник, так и работника, который идет в найм.

Реквизиты сторон. Как компании, в которую устраивается работник, так и работника, который идет в найм.

Заработная плата. Она также должна быть прописана. И важно учитывать даты выплаты, количество выплат зарплаты (авансы) и путь выплаты (наличные или перечисление).

Заработная плата. Она также должна быть прописана. И важно учитывать даты выплаты, количество выплат зарплаты (авансы) и путь выплаты (наличные или перечисление).

Рабочее время и место работы. Особенно если это касается компании с большим количеством филиалов или торговых точек. У меня часто бывают ситуации, в которых работник не обсудил с работодателем конкретное место работы, а в результате ему надо ехать через весь город. А это дополнительное время и дополнительные финансовые расходы.

Рабочее время и место работы. Особенно если это касается компании с большим количеством филиалов или торговых точек. У меня часто бывают ситуации, в которых работник не обсудил с работодателем конкретное место работы, а в результате ему надо ехать через весь город. А это дополнительное время и дополнительные финансовые расходы.

Профессия. Да-да, именно на профессию многие и не смотрят. А это именно то, за что работнику платят зарплату и те должностные инструкции, которые надо будет выполнять на рабочем месте. Мало того, для некоторых должностей необходимы определенные компетенции и образование. Наказывать, в случае возникновения проблем будут всех. И работника, и нанимателя.

Профессия. Да-да, именно на профессию многие и не смотрят. А это именно то, за что работнику платят зарплату и те должностные инструкции, которые надо будет выполнять на рабочем месте. Мало того, для некоторых должностей необходимы определенные компетенции и образование. Наказывать, в случае возникновения проблем будут всех. И работника, и нанимателя.

Способ коммуникации. Если происходит экстренный случай, например — работник не может выйти на работу, то должен быть согласованный пусть и инструмент, с помощью которого сообщается информация. Это может быть электронная почта, телефонный звонок или сообщение (тогда указывается номер). Также оговаривается, каким образом работодатель сообщает работнику о каких-то изменениях или ситуациях.

Отпуск

Все знают, что есть ежегодный отпуск, который оплачивается в размере четырех календарных недель. Но мало кто знает, что есть дополнительные отпуска:



Отпуск папе по рождению ребенка. И хочу подчеркнуть, что с 1 августа 2022 года — это десять рабочих дней (до этого было 10 календарных). Данный отпуск оплачивает Госагентство социального страхования из госбюджета. Отец сам подает заявление на оплату такого отпуска в агентство.

Отпуск папе по рождению ребенка. И хочу подчеркнуть, что с 1 августа 2022 года — это десять рабочих дней (до этого было 10 календарных). Данный отпуск оплачивает Госагентство социального страхования из госбюджета. Отец сам подает заявление на оплату такого отпуска в агентство.

Дополнительный отпуск всем родителям, у которых есть в семье дети, не достигшие 16-летнего возраста. Если таких детей в семье трое или более, то каждому из родителей полагается три дополнительных рабочих дня отпуска. Если детей, не достигших 16-летнего возраста один или два — то полагается один дополнительный день каждому из родителей.

Дополнительный отпуск всем родителям, у которых есть в семье дети, не достигшие 16-летнего возраста. Если таких детей в семье трое или более, то каждому из родителей полагается три дополнительных рабочих дня отпуска. Если детей, не достигших 16-летнего возраста один или два — то полагается один дополнительный день каждому из родителей.

Есть дополнительный отпуск на учебу. Он распространяется на сдачу экзамена и написание дипломной работы. И в этом случае у работника есть 20 рабочих дней отпуска.

Компенсация за неиспользованный отпуск

Очень многие, в первую очередь сотрудники, пренебрегают отпуском. Но есть реальная судебная практика, когда работника скоропостижно не стало, и наследники смогли претендовать на невыплаченную компенсацию по отпуску. Как раз сейчас я веду подобное дело, в котором работник пять лет не был в отпуске. Он получал около 750 евро на руки и за эти пять лет у работодателя накопилось порядка 8 тысяч евро долга (сумма за налоги и невыплаченные деньги). И если говорить о малом бизнесе, то это может стать серьезным финансовым ударом для всей компании.

P.S.

Рекомендую решать все споры и разногласия мирным путем и не доводить ситуацию до суда. Если есть какие-то вопросы или споры, можно проконсультироваться на сайте трудовой инспекции. Там есть целый раздел "вопросы-ответы", также туда можно позвонить и специалисты все объяснят. За свои права должны бороться и работники, и работодатели, но и одни, и вторые должны следовать обязанностям, которые есть у каждой из сторон. Отмечу лишь, что латвийский суд чаще занимает сторону работника, т.к. считается, что он меньше защищен. И если суд выбирает сторону работника, то за все то время, что длился суд, работнику причитается заработная плата, плюс оплата всех налогов. И это тоже может нанести большой финансовый урон владельцам малого бизнеса.

Такой Большой Малый Бизнес — цикл передач, в поддержку профессионалов, малого и среднего бизнеса. Проект осуществляет женский бизнес-клуб Ladies Deal Club.