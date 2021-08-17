Рекомендуют эксперты: советы для дружественного природе отдыха у воды

Латвийское лето достаточно короткое и пролетает незаметно, поэтому люди стараются по максимуму проводить время вне дома и наслаждаться всем, что связано с водой, — плаваньем в водоемах и солнечными ваннами, пикниками, активным отдыхом на воде. Чтобы все эти летние радости не оказали негативного влияния на окружающую среду и были дружественными для природы, бренд минеральной воды Mangaļi вместе со Всемирным фондом дикой природы (WWF) в рамках инициативы "За чистые реки!" делятся советами о том, как уменьшить неблагоприятное воздействие на природу, казалось бы, безобидных видов отдыха.

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1. "Нет" косметике перед отдыхом у водоема

Летом важно не забывать о безопасности во ремя нахождения на солнце, и обычно мы пользуемся солнцезащитными кремами, защищающими кожу от вредного УФ-излучения. Однако при каждом использовании не только средств для загара, но и лосьонов, средств для защиты от насекомых, декоративной или какой-либо другой косметики следует помнить о том, что попадание этих химических веществ в водоем чревато загрязнением воды, а это прямая угроза для водных растений и рыбы. По этой причине перед купанием желательно по возможности не пользоваться косметикой.

Руководитель программы Балтийского моря и пресной воды Всемирного фонда дикой природы Магда Йентгена поясняет: "Применение косметики перед купанием — не самая лучшая идея, ведь при соприкосновении с водой она смывается с кожи и попадает в окружающую среду. Чтобы уберечь себя от солнечного ожога без использования косметических средств, можно надеть одежду, закрывающую тело и защищающую как от солнца, так и от укусов насекомых. Выйдя из воды, в свою очередь, желательно вытереться, так как капельки воды притягивают солнечные лучи, тем самым подвергая кожу риску ожога".

2. Будьте осторожны при сплавах на лодках и SUP-досках

Для того, чтобы спустить свою лодку или SUP-доску на воду и вытянуть обратно, желательно использовать имеющиеся тропы и специальные пристани, так чтобы не вытаптывать луга и другие береговые биотопы. Во время сплава следует как можно меньше прикасаться днищем лодки или доски ко дну реки или камням: так можно содрать краску или материал, содержащий пластмассу, что приведет к загрязнению воды микропластиком.

3. Помогите природе освободиться от инвазивных видов растений

Если во время отдыха у водоема вы заметили какое-то инвазивное растение, например, недотрогу Ройля или золотарник канадский, его можно вырвать, однако ни в коем случае нельзя оставлять его затем на берегу — вырванное растение следует поместить в мешок и выкинуть в контейнер для мусора. Важно, однако, быть абсолютно уверенным в том, какое именно растение перед вами, прежде чем приступать к прополке.

4. Наслаждайтесь пикниками ответственно

Дружественный для рек и природы в целом пикник — это на самом деле не так уж и сложно: нужно лишь использовать многоразовую посуду и столовые приборы, собирать замеченный по дороге и рядом с местом пикника мусор, а также стараться не справлять естественную нужду в непосредственной близости от водоемов в том случае, если удобства недоступны. Место для костра нужно выбирать ответственно, ведь разведение огня в неподходящем месте может нанести вред окружающей среде и обитающим в ней растениям, насекомым и животным, так что лучше всего костер разводить в специально отведенных для этого местах. После пикника и отдыха у водоема нужно унести с собой весь мусор, его ни в коем случае нельзя оставлять на земле, сжигать или закапывать.

5. Сообщайте о запрудах

Если во время отдыха у воды, сплава на лодке или SUP-борде вы заметили на реке запруду, ее остатки или что-либо иное, преграждающее течение реки, сообщите об этом на сайте https://partiramupem.lv/.

6. Лучший принцип: оставляйте природу такой, какая она есть

"Каждый элемент в природе имеет свое значение, например, мертвая древесина на краю тропы — это место обитания различных насекомых, а провалы в породах — это ландшафт, создававшийся на протяжении тысячелетий. Поэтому важно во время своего отдыха на природе не вмешиваться в природный ход вещей и оставлять все таким, какое оно есть", — подчеркивает М. Йентгена. Без особой необходимости лучше не трогать песчаные скалы, камни и другие природные элементы.

О проекте

В этом году бренд природной минеральной воды "Mangaļi" при поддержке Всемирного фонда дикой природы запустил долгосрочный проект "За чистые реки!", направленный на улучшение экосистемы рек Латвии. В начале проекта будет получена информация о естественных или искусственно созданных плотинах на реках Латвии, а также будет проведено экологическое исследование с привлечением экспертов Всемирного фонда дикой природы для оценки воздействия этих плотин на природу. Улучшение речной экосистемы Латвии запланировано на несколько лет, но уже в этом году начались исследования рек и просвещение общественности.

Подробнее о проекте: www.partiramupem.lv

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