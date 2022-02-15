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Позаботься о себе!
Пять эффективных способов подзарядить себя
Фото: Shutterstock
Ни один ресурс не бесконечен, особенно если говорить о здоровье человека. Однако зачастую мы живем будто наши возможности не ограничены, и осознаем это, когда уже слишком поздно. О чем стоит помнить, чтобы улучшать и поддерживать свое здоровье, а также физическое и эмоциональное состояние?
1) Помните о воде!
Вода – это очень важный и зачастую недооцененный элемент поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Достаточная гидратация организма помогает ему оптимально функционировать и обеспечивает достаточное количество крови, пишет Healthline. Лучший способ для обеспечения себя достаточным количеством воды – это обычная вода, потому что в ней нет ни калорий, ни сахара, ни любых других добавок. Насчет оптимального ежедневного потребления воды мнения расходятся, однако в любом случае его цель – утолить жажду. Следует избегать газированных и подслащенных напитков и соков, потому что они могут увеличить риск сердечных заболеваний и сахарного диабета второго типа, а также способствовать повышенному давлению и образованию лишнего веса.
2) Высыпайтесь!
Полноценный сон необходим и для тела, и для ума, и для нервной системы, поэтому в его значении сегодня больше никто не сомневается. Правда, это не означает, что все соблюдают гигиену сна и каждый день проводят во сне 7-8 часов, а за час до сна не используют гаджеты. Некачественный и недостаточный сон может способствовать инсулинорезистентности, нарушить баланс гормонов, которые отвечают за аппетит и насыщение, а также в целом снижать физическую и психологическую производительность. Что еще опаснее – плохой сон является одним из самых серьёзных угроз ожирения, потому что люди, которые недостаточно высыпаются, выбирают гораздо более сытные блюда с высоким содержанием жиров, сахара и калорий.
3) Позаботьтесь о сбалансированном питании!
Сбалансированное питание означает, что в нем есть все необходимые для организма питательные вещества, витамины и минералы. Например, каждый день нужно есть овощи и фрукты, которые богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Исследования доказали, что люди, которые едят больше овощей и фруктов, живут дольше, у них меньше риск сердечных заболеваний, ожирения и других заболеваний. Также нельзя забывать о белках – мясе домашней птицы, молочных продуктах и бобовых – которые необходимы для процесса формирования новых клеток и тканей. Помимо этого, нужно избегать рафинированного сахара и трансжиров – они связаны с воспалительными процессами, сердечными заболеваниями и ожирением.
4) Ешьте хорошие жиры!
Иногда люди склонны избегать орехи и семечки, потому что в них содержится много жиров, однако они богаты питательными веществами – белками, клетчаткой, различными витаминами и минералами, например, селеном, цинком и магнием. К тому же, орехи и семечки содержат «хорошие жиры», которые могут защитить от сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного диабета второго типа. Они дают чувство насыщения, поэтому могут помочь снизить вес. То же самое относится к маслам холодного отжима. Например, оливковое масло холодного отжима – одно из самых здоровых растительных масел, которое богато мононенасыщенными жирами, важных для сердца, и сильными антиоксидантами, обладающими противовоспалительным воздействием.
5) Двигайтесь!
Не зря говорят, что в здоровом теле – здоровый дух. Один из краеугольных камней здоровья – это движение. Аэробная нагрузка или кардио-упражнения – это один из лучших способов поддерживать в тонусе психическое и физическое здоровье. Движение помогает избежать ожирения и «проветрить мозг» от будничных проблем, находясь «здесь и сейчас» и концентрируясь полностью на своем теле. Всемирная организация здоровья (ВОЗ) рекомендует взрослому человеку каждую неделю заниматься физической активностью умеренной интенсивности по меньшей мере 150-300 минут или давать организму хотя бы 75-150 минут интенсивной нагрузки. Чтобы быть уверенными в том, что мышцам хватит сила и для спорта, и для восстановления после него, очень важно помнить о приеме магния.
Фото: Shutterstock
Когда и как может помочь магний?
Так как я объединяю очную учебу с работой на неполную ставку, мне нужно обращать внимание на свои привычки, чтобы я могла сделать все, что мне нужно сделать, не навредив своему организму. Я поняла, что очень важен режим, в котором надо уделить время заботе о себе – важно отдыхать, двигаться, есть здоровую пищу и получать все необходимые питательные вещества и витамины. Так как иногда мне приходится учиться поздними вечерами или рано утром за счет сна, то я дополнительно принимаю магний, потому что он помогает мне поддерживать равномерный уровень энергии и более спокойный ум.
Зане, работающая студентка
Когда мы узнали, что я жду ребенка, гинеколог мне посоветовала магний, потому что в первый и второй триместр у беременных бывает тонус матки, а магний может помочь его ослабить. Магний во время беременности заботится об обмене энергетических веществ в организме. Если его мало, то появляется нервозность, плохой сон, тошнота. Как мне сказала моя врач – у магния важная роль в процессе формирования костей, хрящей и зубов, он важен и для беременных с повышенным уровнем холестерина и нерегулярной сердечной деятельностью .
Лаума, в ожидании первого ребенка
Я регулярно посещаю качалку и немного занимаюсь бегом, поэтому мне важно, чтобы моему телу всего хватало, чтобы оно было сильным, чтобы можно было эффективно восстановиться после физической нагрузки. Магний мне посоветовал мой тренер, чтобы помочь мышцам восстанавливаться – особенно после тренировок, где я поднимаю большие веса. Это мне помогает поддерживать здоровую иммунную систему, а для меня важно, чтобы я не заболел и не пропустил ни одной тренировки.
Рейнис, активный молодой человек
Фото: Panthermedia/Scanpix и Shutterstock
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Над проектом "Зарядись!" работали: содержание – Сабине Кошелева, Лига Шване, дизайн – Ральфс Эглитис, разработка – Эрвин Малначс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Рихардс Янмерс, эксперт по медиакоммуникациям – Клинта Расмане.
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