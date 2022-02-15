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Так как я объединяю очную учебу с работой на неполную ставку, мне нужно обращать внимание на свои привычки, чтобы я могла сделать все, что мне нужно сделать, не навредив своему организму. Я поняла, что очень важен режим, в котором надо уделить время заботе о себе – важно отдыхать, двигаться, есть здоровую пищу и получать все необходимые питательные вещества и витамины. Так как иногда мне приходится учиться поздними вечерами или рано утром за счет сна, то я дополнительно принимаю магний, потому что он помогает мне поддерживать равномерный уровень энергии и более спокойный ум.

Зане, работающая студентка