Акции Lidl — как экономить и делать покупки с умом

Поскольку основной принцип работы Lidl — предлагать товары высокого качества по максимально низким ценам, весь ассортимент наших товаров очень привлекателен — многие латвийцы уже успели убедиться в этом лично.

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Регулярные акции и специальные предложения делают покупки в наших магазинах особенно выгодными и полными приятных сюрпризов. Ознакомьтесь с акционной политикой Lidl и воспользуйтесь всеми возможностями, которые мы предлагаем!

Для акционных товаров важен цвет ценника

Первый сигнал об акциях — это цвет ценника. Главное помнить, что ценники в магазинах Lidl всегда находятся над товаром:

Ценник со стандартной ценой — белого цвета;

Оранжевый знак "Акция" информирует об акционном предложении;

Желтые ценники привлекают ваше внимание к новым предложениям;

Зеленый знак "Bio!" сигнализирует о биологических продуктах на полках;

Знак "Не опоздай!" указывает на то, что данный товар не входит в постоянный ассортимент Lidl и он будет доступен только короткое время.

"Предложение!" — ваши особые возможности в отделе непродовольственных товаров





Особого внимания заслуживает широкий ассортимент непродовольственных товаров в наших магазинах: одежда, товары для дома, садовый инвентарь, а также рабочие инструменты. Товары в нем регулярно меняются, поэтому каждую неделю мы проводим новые акции.

Специальная этикетка для непродовольственных товаров "Предложение!" указывает на тематическое предложение этой недели по очень привлекательным ценам. Эти товары рекомендуется покупать сразу, так как их количество ограничено, а акция действует только в течение одной недели или до тех пор, пока товары не закончатся.

PRIEKA TRIO два раз в неделю





Дважды в неделю в магазинах Lidl вас ждут новые предложения PRIEKA TRIO — это особо выгодное предложение из трех продуктов актуальных акционных товаров: с понедельника по среду (красным цветом) и с четверга по воскресенье (синим цветом). Цены на PRIEKA TRIO настолько выгодны, что заставят улыбнуться — вот почему это трио радостное!



Две волны предложений каждую неделю — как найти их в еженедельной газете!

Чтобы информировать вас о новых предложениях и акционных скидках, Lidl выпускает специальную еженедельную газету, которую вы найдете при входе в магазин. В ней вы узнаете актуальные предложения ближайшей недели, ассортимент акционных товаров и их цены.

Обращайте особое внимание на даты и цвета! Еженедельные специальные предложения в магазинах Lidl предлагаются в два этапа: первый с понедельника по среду и второй — с четверга по воскресенье. Для удобства покупателей они выделены разными цветами: акции, которые проводятся с понедельника по среду отмечены красным, а с четверга по воскресенье — синим. Если вы видите товар, который вас интересует — берите сразу! Время акции и количество товаров ограничены!