Гарант качества — маркировка и сертификаты продовольственных продуктов Lidl

Сейчас все большее число людей целенаправленно ищут продукты, которые не только удовлетворяют их потребности в пище, но отвечают их ценностям. Признанная во всем мире маркировка и сертификаты продуктов Lidl подтверждают высокие стандарты качества и экологичность и устойчивость нашей продукции. Они помогают нашим покупателям ориентироваться в мире частных торговых марок Lidl.

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Высокие стандарты качества применяются не только к повседневной деятельности Lidl, но и ко всем нашим поставщикам и их продукции. Благодаря долгосрочному сотрудничеству мы, вместе с производителями, находим лучшие решения как обепечить высокое качество. Чтобы гарантировать надлежащее производство продуктов, которые продаются под нашими торговыми марками, эксперты независимых организаций регулярно проходят аудиторские проверки у наших поставщиков.

Все наши партнеры подписывают и соблюдают Кодекс поведения Lidl. В нем описываются наши стандарты, принципы, и методы, благодаря которым мы добиваемся высокого качества продукции, устойчивым, экологичным и прозрачным способом. Многие из международных поставщиков Lidl сертифицированы в соответствии с международно признанными продовольственными стандартами — International Food Standard (IFS), стандартом BRC Британской ассоциации розничных торговцев и другими. Дополнительная сертификация должна быть пройдена для производства биологических продуктов, а также в сегменте, относящемся к области справедливой торговли, где установлены особые требования.

Чтобы вы могли легко сориентироваться в нашей продукции и знали, что означают надписи на этикетах продуктов, мы расскажем о самых распространенных сертификатах и маркировках Lidl.

EU Ecolabel







Международный сертификат качества EU Ecolabel подтверждает, что данный продукт или товар является дружественным для окружающей среды и здоровым. Сертификат признан во всех государствах-членах ЕС, а также в Турции, Норвегии, Исландии и Швейцарии. EU Ecolabel предъявляет высокие требования ко всему жизненному циклу продукта, от добычи сырья до производства, распределения и окончательной утилизации.

Подробнее об этой маркировке https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Продукты Fairtrade







Маркировка Fairtrade подтверждает, что производство продукции соответствует стандартам справедливой торговли — производители и фермеры в развивающихся странах получают не только справедливое вознаграждение за свой труд, но и дополнительное финансирование для развития своего сообщества. Наиболее распространенные продукты с маркировкой Fairtrade в магазинах Lidl — это кофе, чай, какао, мед, соки, вино, свежие и сушеные фрукты, овощи, орехи и специи, а также некоторые непродовольственные товары, такие как цветы, хлопчатобумажные изделия и текстиль.

Подробнее об этой маркировке https://www.fairtrade.net/

Сырье Fairtrade







В дополнение к маркировке продуктов Fairtrade, существует также маркировка "справедливой торговли" для сырья, выращенного в соответствии с принципами Fairtrade: к примеру, какао, сахар или хлопок. Она означает, что какао или сахар, которые использовались при изготовлении шоколадного батончика, продаваемого в Lidl, были приобретены на условиях справедливой торговли.

Подробнее об этой маркировке https://www.maxhavelaar.ch/was-ist-fairtrade/fairtrade-labels/rohstoff-programme.html

ASC







Маркировка Совета управления аквакультуры (ASC) подтверждает, что эта рыба и морепродукты поступают из хозяйств, которые бережно относятся к окружающей среде и заботятся о хороших условиях труда. Происхождение этих продуктов можно прозрачно и непрерывно отследить с момента промысла до поступления на прилавки магазинов. Таким образом, потребители всегда знают, откуда поступила эта рыба и морепродукты и в каких условиях она обрабатывалась.

Подробнее об этой маркировке https://www.asc-aqua.org/

MSC







Совет по морскому надзору (MSC) следит за рыболовецким промыслом и переловом и выступает за устойчивость мировой рыболовной индустрии. Маркировка MSC подтверждает, что данный продукт добыт максимально щадящим способом, при ответственном использовании рыболовных снастей и минимизации негативного воздействия на экосистему и уловы. Сертификат подтверждает, что при промысле для будущих поколений была сохранена первозданная среда обитания рыб и других морских обитателей.

Подробнее об этой маркировке https://www.msc.org/

FSC







Этот сертификат выдается Лесным попечительским советом (FSC), целью которого является продвижение экологического, социально ответственного и экономически устойчивого использования лесов. FSC выступает за сохранение естественных лесов и против их преобразования в плантации древесины, а также за соблюдение стандартов FSC во всей цепочке обработки и сбыта древесины. Важными критериями сертификации являются использование местных пород деревьев, защита ценных биотопов, запрет на генетически модифицированные растения и отказ от использования пестицидов.

Подробнее об этой маркировке https://fsc.org/en

Rainforest Alliance







Вы найдете эту маркировку на продуктах, которые полностью или частично поставляются с ферм, сертифицированных Rainforest Alliance. Эти предприятия полностью соблюдают строгие правила стандарта устойчивого сельского хозяйства Rainforest Alliance: во-первых, они защищают и сохраняют фауну и флору, а также заботятся об устойчивости почвы и воды. Во-вторых, они обеспечивают и, при необходимости, улучшают условия жизни работников, их семей и местного сообщества.

Подробнее об этой маркировке https://www.rainforest-alliance.org/

UTZ







UTZ — это еще один сертификат Rainforest Alliance — в основном для кофе, какао, чая и фундука, который подтверждает, что фермеры, выращивающие сырье, обучены и знакомы с современными методами ведения сельского хозяйства. Это свидетельствует о том, что кофе, какао, чай и фундук можно получить более профессиональным, качественным, прибыльным и, что самое главное, более экологичным способом. Цель программы — дать возможность фермерам получить более выгодную цену за более качественный продукт. Таким образом, они собственными силами могут улучшить свой уровень жизни. Фермеры, участвующие в программе, обязуются соблюдать Кодекс UTZ.

Подробнее об этой маркировке https://www.rainforest-alliance.org/utz/

RSPO







Сертификат RSPO подтверждает, что пальмовое масло, используемое в продукте, было получено в условиях, снижающих негативное воздействие этого промысла на окружающую среду и местное сообщество. Эта инициатива продвигает более устойчивые методы выращивания масличных пальм, которые наносят меньший ущерб окружающей среде. Критерии сертификации RSPO носят экологический и социальный характер. К ним относится требование уважать основные права фермеров и работников в регионах промысла, а также отказ от выращивания масличных пальм, используемых для добычи масла, на охраняемых природных территориях.

Подробнее об этой маркировке https://www.rspo.org/about