Lidl по всей Латвии: 15 мест, где находятся новые магазины

Предлагаем виртуальный тур по новым магазинам Lidl по всей Латвии.

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Все магазины Lidl расположены в ходовых местах. Это светлые, симпатичные здания с просторными торговыми залами, высокими потолками и удобно расположенными полками, которые не мешают движению покупателей. Магазины энергоэффективны и в них 100% используется только местное "зеленое электричество", произведенное Latvenergo. Эти здания являются дружественными к окружающей среде и экологически устойчивыми, что подтверждается выданным международным сертификатом EDGE Building. Помимо строительства магазинов, Lidl инвестировал в проекты благоустройства инфраструктуры и улучшения окружающей среды более 3 миллионов евро. Предприятие посадило около магазинов более 5 000 деревьев и декоративных кустарников на общую сумму 400 000 евро. Все это делает окрестности магазинов более ухоженными, привлекательными и зелеными. До всех магазинов Lidl вы легко можете добраться пешком, на местном общественном транспорте, на велосипеде или на машине.

Рига, Иманта, бульвар Аннимуйжас 77

Площадь здания, в котором расположен магазин в Иманте, составляет 2183 квадратных метров, а площадь светлого торгового зала — 1431 квадратных метра. Для клиентов построена парковка на 110 парковочных мест, из которых 6 предназначены для людей с ограниченными возможностями, а 2 — семейные места. Здесь же установлены 8 рам, где можно безопасно оставить велосипеды. Lidl посадил вокруг 467 саженцев больших деревьев и декоративных кустарников на сумму почти 14 000 евро. Здесь построили совершенно новый перекресток со светофорами и пешеходными переходами: в проект компания инвестировала почти 400 000 евро.

Рига, Пурвциемс, улица Дзелзавас 75B

Площадь здания нового магазина в Пурвциемсе — 1986 квадратных метров, торговый зал же занимает 1352 квадратных метра. Здесь построена комфортабельная автостоянка на 115 парковочных мест, из которых 7 — для людей с особыми потребностями и 2 отведены для семей. Также имеется 15 мест для безопасной велопарковки. Компания Lidl позаботилась о том, чтобы сохранить старые деревья, и посадила еще 36 саженцев, а также декоративные кустарники на сумму около 32 300 евро. Чтобы порадовать малышей из расположенного поблизости детского садика, рядом с магазином оборудовали красивую детскую площадку.

Рига, Плявниеки, улица Аугуста Деглава 160

Площадь здания магазина составляет 1990 квадратных метров, из них 1351 квадратных метров занимает торговый зал. У магазина построена огромная парковка на 201 парковочное место, из которых 10 предназначены для людей с особыми потребностями, а 2 — семейные. Поскольку поблизости проходит велосипедная дорожка, также установлены 20 рам — чтобы можно было спокойно оставлять велосипеды. Lidl посадил около магазина 1056 саженцев деревьев и декоративных кустарников на сумму почти 53 000 евро.

Рига, Золитуде, улица Аннимуйжас 8A

Площадь этого здания составляет 2301 квадратный метр, а торговый зал занимает 1436 квадратных метров. Рядом с магазином построена большая парковка на 144 машины, из них 5 — для людей с ограниченными возможностями, 2 — семейные парковочные места. Для удобства велосипедистов у магазина установлены 54 велосипедные рамы. Lidl озеленил окрестности, высадив 69 саженцев больших деревьев и декоративных кустарников на сумму около 38 000 евро.

Рига, Плявниеки, улица Лубанас 113A

Площадь здания магазина в Плявниеки — 2185 квадратных метров, из которых 1435 квадратных метров занимает торговый зал. Возле магазина имеется 129 парковочных мест: 8 из них предназначены для людей с особыми потребностями и 2 — для семей. Для популяризации велотранспорта здесь имеется 44 рамы, где можно безопасно оставить велосипед. Чтобы озеленить территорию вокруг магазина, Lidl высадил 857 древесных насаждений и декоративных кустарников на сумму более 39 800 евро.

Рига, Межциемся, улица Сергея Эйзенштейна 81

Площадь этого хорошо заметного здания — 2168 квадратных метров, а светлый торговый зал нового магазина занимает 1434 квадратных метра. Здесь построена комфортабельная автостоянка на 134 парковочных места, из которых 6 — для людей с ограниченными возможностями и 2 — для семей, а также установлено 8 велорам. Вокруг магазина Lidl высадил 736 саженцев больших деревьев и декоративных кустарников, вложив в это более 34 300 евро.

Даугавпилс, улица 18 ноября 146

Площадь здания нового магазина в Даугавпилсе составляет 2242 квадратных метра, а торговый зал занимает 1440 квадратных метров. Для удобства жителей города построена большая автостоянка на 138 мест, из которых 4 — для людей с ограниченными возможностями и 2 — для семейной парковки. Здесь установлено 6 велосипедных рам, а также создан удобный выезд к остановке трамвая, линия которого проходит неподалеку. Позаботившись об озеленении, Lidl высадил 129 саженцев деревьев и декоративных кустарников

Екабпилс, улица Ледус 5

Площадь здания магазина в Екабпилсе — 2181 квадратных метров: торговый зал занимает 1435 квадратных метра. Рядом с магазином построена большая автостоянка, на которой можно припарковать 146 автомобилей. Здесь имеется 4 места для людей с особыми потребностями и 2 места для семейной парковки, а также установлено 8 велосипедных рам. Рядом с магазином Lidl посадил 45 деревьев и декоративных кустарников на сумму около 20 000 евро.

Елгава, Улица Ригас 50

Площадь здания этого магазина — 2177 квадратных метров, из них на торговый зал приходится 1429 квадратных метров. Для удобства клиентов здесь построена автостоянка на 165 парковочных мест, из которых 2 предназначены для людей с ограниченными возможностями и 2 — для семей. Рядом с магазином имеется 8 рам, где могут припарковаться велосипедисты. Lidl позаботился об озеленении окрестностей, высадив 127 саженцев деревьев и декоративных кустарников на сумму свыше 34 000 евро.

Лиепая, улица Ганибу 182

Площадь этого магазина, расположенного в удобном месте — 2301 квадратный метр, а торговый зал занимает 1428 квадратных метров. Есть большая парковка на 119 парковочных мест, 2 из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями, а 2 — для семейной парковки. Рядом с магазином — велопарковка с 4-я велосипедными рамами. Lidl за свой счет посадил у магазина 272 деревьев и кустарников на сумму свыше 9 900 евро.

Огре, проспект Кална 2A

Магазин в Огре расположен неподалеку от оживленного шоссе. Его площадь составляет 2226 квадратных метров, из которых 1440 квадратных метров приходится на торговый зал. Здесь имеется комфортабельная парковка на 148 мест: 6 парковочных мест предназначены для людей с особыми потребностями, а еще 2 — для семей. Также имеется 8 рам для местных велолюбителей. Рядом с магазином Lidl посадил 582 саженцев деревьев и декоративных кустарников, вложив в это свыше 71 100 евро. Компания за свой счет построила удобный выезд к реке возле магазина, а также совершенно новую транспортную развязку, стоимость которой приближается к 500 000 евро.

Резекне, Атбривошанас аллея 125

Площадь здания этого магазина составляет 2191 квадратных метров, а светлый торговый зал занимает 1434 квадратных метра. Рядом с магазином построена удобная парковка на 140 парковочных мест, из которых 4 предназначены для людей с ограниченными возможностями, а 2 — для семейной парковки. Здесь также установлено 8 велосипедных рам. Чтобы территория была более красивой и зеленой, Lidl посадил вокруг магазина в Резекне 413 саженцев деревьев и декоративных кустарников на сумму более 25 500 евро.

Тукумс, улица Раудас 17A

Площадь здания магазина составляет 2209 квадратных метров, а торгового зала — 1352 квадратных метра. Для удобства жителей Тукумса построена большая автостоянка на 130 мест, из которых 6 предназначены для людей с ограниченными возможностями, а 2 — для семей. Для велосипедистов здесь установлено 22 велосипедных рамы. Lidl посадил вокруг магазина 87 древесных насаждений и декоративных кустарников, озеленив территорию.

Валмиера, улица Стацияс 8

Площадь здания магазина в Паргауе — 2180 квадратных метров, со светлым торговым залом в 1433 квадратных метра. Рядом с магазином построена большая автостоянка на 131 парковочное место, 6 из которых отведены для людей с особыми потребностями и 2 для семей. Рядом с магазином установлено 8 велосипедных рам. Сохранив могучий дуб, растущий рядом с магазином, Lidl озеленил территорию, высадив 81 саженец деревьев и декоративных кустарников на сумму более 10 900 евро.

Вентспилс, улица Кулдигас 90

Магазин в Вентспилсе особенный — у него уникальное фасадное решение, гармонично вписывающееся в атмосферу динамичного приморского города. Площадь здания магазина составляет 2295 квадратных метров, а торговый зал занимает 1431 квадратный метр. У магазина есть большая автостоянка на 151 парковочное место, из которых 6 для людей с ограниченными возможностями и 4 для семейной парковки. Также установлено 10 велосипедных рам. Для озеленения территории Lidl посадил 757 саженцев деревьев и декоративных кустарников, а для безопасности и удобства клиентов построен новый пешеходный мостик.