Уникальные продуктовые бренды Lidl
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Высочайшее качество по минимальной цене — как Lidl это обеспечивает? Ответ прост: дело в уникальных частных торговых марках Lidl, которые гарантируют неизменно высокое качество продукции во всех наших магазинах по всему миру.

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Большая часть товаров и продуктов в ассортименте Lidl — это собственные бренды, которые специально разработаны для наилучшего удовлетворения потребностей покупателей: в них сочетаются высочайшие требования Lidl к качеству и привлекательные цены для всех. Что немаловажно — торговые марки Lidl не отличаются будь то в Латвии, Италии, Испании или другой стране, где рaботают наши магазины. Та же паста, мыло, простыни или мороженное соответственного бренда Lidl вы купите как в Латвии, так и в 29-и других рынках Lidl.

Это облегчает нашим покупателям выбор, гарантируя им все самое лучшее.

Познакомьтесь со всемирно известными и популярными торговыми марками Lidl, отмеченными наградами, покупайте эти товары в наших магазинах, убедитесь в их высочайшем качестве и станьте поклонником наших брендов!

Всегда свежие и вкусные — молочные продукты PILOS и MILBONA

В наших магазинах вы всегда найдете свежее молоко и отличные молочные продукты под брендами PILOS и MILBONA. При производстве этих продуктов соблюдаются все высочайшие стандарты качества и гигиены Lidl. Под этими торговыми марками предлагаются самые востребованные молочные продукты для повседневного употребления и разнообразные лакомства для легких перекусов и просто, чтобы себя побаловать — йогурты, пудинги, десерты и напитки на любой вкус.

Наши тщательно отобранные сыры были созданы опытными сыроделами Франции, Италии и Германии специально для Lidl, чтобы дополнять ваши блюда этими деликатесами. Выбирайте твердые или мягкие, выдержанные или свежие сыры — все это предлагают бренды PILOS и MILBONA.

Классические и сытные мясные продукты DULANO и PIKOK

Под торговыми марками DULANO и PIKOK вы найдете в наших магазинах мясные продукты на любой вкус и на любой случай. Будь то вкусные бутерброды для семейного завтрака, дружеский пикник с барбекю на свежем воздухе, или праздничный ужин — разнообразные и вкусные мясные продукты DULANO и PIKOK идеально подойдут для вашего стола.

Соблазнительные колбаски, хрустящий бекон и копчености — эти мясные продукты в широком ассортименте производят наши надежные партнеры в Германии, Италии и других странах Европы. Широкий ассортимент и привлекательная цена позволят вам каждый день наслаждаться разнообразными сытными и вкусными блюдами.

Вкусные, полезные и экологичные — рыбные продукты NAUTICA

Чтобы способствовать использованию ценных и здоровых продуктов и дружественному к окружающей среде образу жизни, наши магазины под брендoм NAUTICA предлагают широкий ассортимент высококачественной свежей, замороженной и консервированной рыбы по привлекательным ценам.

Lidl тщательно следит за происхождением морепродуктов и предлагает в магазинах рыбу и морепродукты, добытые в результате устойчивого рыболовства, что подтверждено международными сертификатами качества MSC и ASC. Сертификат MSC гарантирует, что в местах промысла рыбные запасы поддерживаются на высоком уровне и не истощаются, а маркировка ASC подтверждает, что продукция поступает из рыболовецких хозяйств, которые заботятся об окружающей среде и хороших условиях труда. Происхождение этих продуктов прозрачно и отслеживается.

Вся свежая рыбная продукция Lidl упакована в вакууме, благодаря чему рыба остается почти такой же свежей, как сразу после отлова - вы можете быстро и безопасно приготовить жареное филе трески по-английски, экзотический салат с лобстером из меню восточной кухни или нашу, латышскую, обычную селедочку с картофелем. Торговaя маркa NAUTICA предлагают широкий выбор экзотических морепродуктов, замороженную и копченую рыбу отличного качества — вкусные, питательные и полезные продукты на любой вкус и для любых рецептов.

Для сил и энергии — орехи и сухофрукты ALESTO

Восстановить силы при нашем стремительном ритме жизни, помогут орехи и сухофрукты ALESTO, которые являются неотъемлемой частью здорового и полноценного ежедневного рациона. Наслаждайтесь широким ассортиментом орехов и сухофруктов ALESTO, которые дадут вам необходимую дозу энергии и витаминов!

Для ассортимента и смесей орехов и сухофруктов ALESTO тщательно отбираются только продукты высочайшего качества, которые удовлетворят все потребности наших клиентов. Искатели новых вкусовых ощущений оценят такие необычные предложения, как смесь орехов и сушеных оливок, а лакомкам придутся по душе несоленые фисташки и орехи макадамия от ALESTO.

Мороженое a la Italia — GELATELLI и BON GELATI

Хотите прямо здесь, в Латвии, отведать настоящее итальянское мороженое с утонченным, изысканным вкусом, которое нежно тает во рту? Да еще и по отличной цене? Вы это можете себе позволить: только на витринах Lidl по непревзойденной цене вы найдете мороженое GELATELLI и BON GELATI, созданное по специальным рецептам совместно с экспертами Lidl. Выберите свой вариант и наслаждайтесь: из молока и фруктов, в глазури или с наполнителем, на палочке, в рожке или в семейной упаковке! Ассортимент мороженого GELATELLI и BON GELATI действительно впечатляет — все, что вам нужно, это просто попробовать и найти свое любимое лакомство.

Для бодрости или умиротворения — кофе BELLAROM и чаи LORD NELSON

Кофе и чай дадут вам заряд энергии и взбодрят, а также подарят умиротворение и передышку в повседневной суете. У каждого кофемана свои предпочтения: черный кофе или с молоком, горький или с сахаром, молотый из автомата или растворимый. Именно поэтому кофейный бренд Lidl BELLAROM предлагает различные виды кофе — растворимый, молотый, в зернах, без кофеина, кофейные капсулы, а также кофейные напитки. BELLAROM — это изысканный кофе с прекрасным ароматом, различными вкусами, который можно приготовить любым способом.

В свою очередь, чаи LORD NELSON создадут особое ощущение уюта, помогут расслабиться после напряженного рабочего дня и восстановят силы. Lidl предлагает ароматные чаи LORD NELSON на любой вкус, в том числе восхитительные травяные чаи. Выбирайте чай в пакетиках или в больших упаковках — у нас вы найдете все свои излюбленные вкусы!

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