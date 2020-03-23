Ветеринары: коронавирус не опасен для домашних животных

Коронавирус не опасен для домашних животных, кроме того, сами домашние животные не являются разносчиками вируса — об этом в воскресенье заявила президент Общества ветеринаров для домашних животных Эстонии (EVS) Ингрид Ханг.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и всемирной организации ветеринаров (WSAVA), домашним животным коронавирус не передается, а сами домашние животные не являются ни переносчиками, ни распространителями вируса.

„До сего временя коронавирус был выявлен у двух домашних собак в Гонконге, хозяева которых оказались инфицированными нынешним штаммом коронавируса. Вместе с тем, сами животные не заболели и не передали вирус ни другим животным, ни людям", — подчеркнула Ханг в отправленном BNS пресс-релизе.

Президент Общества ветеринаров Эстонии, ветеринар Прийт Коппель добавил, что вирус можно изолировать и при общении со своим домашним питомцем, как при контакте с любой другой поверхностью.

„Важно и в общее со своими питомцами соблюдать общие правила гигиены — до и после общения с животным помыть и продезинфицировать свои руки", — напомнил Коппель.

Для людей, оказавшихся в вынужденной изоляции дома, домашние животные могут оказаться хорошей опорой, чтобы выдержать это время. Ветеринары напомнили, что и животные в нынешней ситуации нуждаются в особом внимании и заботе со стороны своих хозяев.