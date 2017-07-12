Скиннер представляет интересы жертв из Австралии, Малайзии, Новой Зеландии и Нидерландов. Открытое письмо американского адвоката Путину опубликовано в австралийской газете Sydney Morning Herald, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

"Мои клиенты ждут уже три года, господин Путин. До сих пор никто не понес никакой ответственности. Разве вы не чувствуете, что такая трагическая утрата заслуживает объяснения? Вы — единственный человек, который может исправить ситуацию", — пишет Скиннер.

Он предупредил, что использует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и любые доступные инстанции, чтобы "привлечь Кремль к ответу". "Встретьтесь со мной и искупите вину перед жертвами этой трагедии", — призвал Скиннер Путина.

Открытое письмо Джерома Скиннера было обнародовано через неделю после того, как страны, участвующие в расследовании катастрофы рейса MH17, — Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина — договорились, что любые судебные разбирательства по делу о гибели самолета будут осуществляться в рамках системы юстиции Нидерландов. По данным предварительного расследования, в поле зрения органов юстиции за "активную роль" в этой трагедии находятся около ста человек.

По мнению президента России Владимира Путина, США никогда не раскроют правду о катастрофе рейса МН-17, если информация будет противоречить версии о вине ополченцев в Донбассе.

Путин ранее выразил уверенность в том, что катастрофы лайнера "никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия". "Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе", — напомнил он.

Самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний, следовавший рейсом MH17, был сбит над восточной частью Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившихся на его борту, в том числе 38 граждан и постоянных жителей Австралии. По данным предварительного расследования, ракета, которой был сбит самолет под Донецком, была доставлена на Украину из России. Москва категорически отрицает любую причастность России к уничтожению авиалайнера и возлагает вину на Киев.