Версия теракта при расследовании авиакатастрофы Ту-154 в Черном море не рассматривается как основная из-за ряда обстоятельств: изначально самолет не должен был приземляться в Сочи вовсе, а вплоть до вылета он держался под усиленной охраной, рассказал источник ТАСС в спецслужбах.

Собеседник агентства рассказал, что Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский в Московской области, где пассажиры и багаж проходили тщательный досмотр. Планировалось, что самолет пройдет дозаправку в Моздоке, однако из-за погодных условий она была перенесена в Адлер. "Таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", — подчеркнул представитель спецслужб.

После прилета в Адлер, самолет держался под охраной. На борт поднимались только три человека — два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман для контроля процесса заправки. "Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", — подчеркнул источник.

Таким образом, по его словам, нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, а потому органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную.

У ряда экспертов, впрочем, авиакатастрофа все-таки вызывает подобные подозрения. Так, майор ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов ранее отметил: "Это слишком подозрительно, что самолет после взлета в наборе высоты, это буквально несколько минут, пропадает с экранов радара. Ту-154 имеет три двигателя, он очень надежен. Я думаю, произошло разрушение самолета, как это было в Шарм-эш-Шейхе, где скорость у него была сначала 780 км/ч и потом резко стала 170 км/ч, и потеря высоты 1000 метров".

Он также добавил, что если бы самолет падал целым, то не было бы такого разлета осколков, а значит "где-то кому-то дали чемоданчик, кто-то что-то мог подложить". "Поверьте, такой разлет осколков бывает только при разрушении самолета в воздухе", — заключил специалист.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич также отметил, что обломки рассыпаны по большой площади, что может быть свидетельством того, что самолет начал разрушаться еще в воздухе, "а если в воздухе — то это теракт".

Военный эксперт Александр Гольц заявил, что бессмысленно говорить без черных ящиков, был это теракт или неисправность, но при этом отметил настораживающую деталь — российская власть сразу начала отрицать версию теракта.

Относительно черных ящиков министр транспорта РФ Максим Соколов в воскресенье вечером объявил, что они не были оборудованы радиомаяками, а потому искать их будут на дне, среди прочих фрагментов. Большой разброс обломков самолета, по его словам, вызван сильным глубоководным течением.

Ранее источник "Интерфакса" в экстренных службах заявил, что, по предварительным данным, экипаж во время набора высоты "столкнулся с технической неисправностью критического характера". Версия, связанная с возможной ошибкой пилотирования, не исключается, но маловероятна в связи с большим опытом пилотов.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 по Москве через две минуты после взлета из Сочи. Среди жертв катастрофы — 64 сотрудника ансамбля, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого"), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов. Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура.