Суд Приморского района Санкт-Петербурга арестовал на 14 суток координатора всероссийской стачки дальнобойщиков Андрея Бажутина, задержанного в понедельник сотрудниками дорожной полиции по обвинению в незаконном управлении автомобилем.

Бажутин рассказал корреспонденту Русской службы Би-би-си, что его задержали после начала акции протеста в Петербурге. По словам активиста, никаких уведомлений о нарушении ПДД он не получал, а том, что лишен права управления транспортными средствами на 15 месяцев, он узнал от полицейских, которые и доставили его в суд.

Адвокат Бажутина Динар Идрисов в беседе с корреспондентом Русской службы Би-би-с назвал решение суда политически мотивированным. По его словам, в протоколе задержания Бажутина не было ни его подписи, ни подписей понятых. Кроме того, отметил адвокат, протокол был составлен раньше, чем полицейский получил справку о том, что Бажутин лишен прав. Идрисов заявил, что апелляция на решение суда уже подана.

Андрей Бажутин — глава Объединения перевозчиков России, один из координаторов стачки дальнобойщиков, требующих отмены платежной системы "Платон".

Протестная акция стартовала в российских городах, в том числе в Петербурге, в понедельник, 27 марта. Бажутин говорил, что наряду с претензиями к системе "Платон" водители заявляют о недоверии президенту России Владимиру Путину.

При этом он подчеркивал, что пока организация не требует отставки главы государства, а лишь декларирует свое недоверие по отношению к нему. По словам Бажутина, у недовольных перевозчиков четыре требования к властям: отмена системы "Платон", введение справедливого весового контроля, изменение трудовых норм и отставка правительства.

С 15 апреля тариф за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам должен был вырасти с действующих 1,53 рубля за км до 3,06 рубля. Однако в конце прошлой недели премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение повысить тариф только на 25% — до 1,91 рубля за километр. СМИ со ссылкой на источники в правительстве писали, что решение снизить планируемое повышение тарифа связано с акцией протеста дальнобойщиков 27 марта.