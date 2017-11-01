Согласно записи, в сентябре 1919-го Гитлер посетил офис издательства DSP, где встретился с председателем партии Хансом Грассингером. Будущий фюрер попросил дать ему взаймы и предложил свои услуги: он мог бы писать для партийной газеты, работать на DSP и быть ее членом. Грассингер отказал ему и в просьбе, и в работе, и в принятии в партию.

"Я могу только предположить, почему в DSP отказали Гитлеру. Возможно, это связано с его упрямством и нежеланием партии мириться с тем, чтобы кто-то указывал им", — сказал Вебер The Independent. По словам профессора, ход истории мог быть совсем иным, если бы социалисты приняли Гитлера.

Документ, написанный самим Грассингером, хранился в архиве Института современной истории в Мюнхене. Доступ к нему был открыт еще в 1961 году, однако все это время он оставался незамеченным.

В конце сентября 1919-го Адольф Гитлер вступил в DAP. Вскоре он стал определять деятельность всей партии, и в феврале 1920-го организация, в том числе по его инициативе, была переименована в НСДАП. DSP в итоге оказалась непопулярной и в конце 1922-го была распущена, а многие ее члены, включая одного из партийных лидеров, Юлиуса Штрейхера, примкнули к нацистам.

Ранее сообщалось, что рассекреченные документы из архивов ЦРУ косвенно подтверждают, что Адольф Гитлер не покончил с собой в 1945 году, а бежал в Латинскую Америку, информирует бразильское издание Sputnik Brasil.