Донецк пока еще не застывшее место, закрывшее свою историю. Война меняет его от недели к неделе, но все более медленно. Портал Delfi совместно с интернет-журналом Спектр.Press продолжает серию публикаций о повседневной жизни непризнанных республик бывшего СССР.

Предыдущие выпуски: жизнь в Абхазии (первая, вторая часть), жизнь в Донецкой Народной республике (первая, вторая часть).

По телевидению только российские каналы и пропагандистские телеканалы ДНР, которые выходят на оборудовании и в студиях, отобранных у бывших городских частных и государственных каналов. Та же ситуация и с радиостанциями. Все довоенные местные газеты, кроме российских "дочек", закрыты. Через правительство и разрешенные общественные организации финансируются 16 новых районных газет и десяток новых же "областных". На агитацию деньги не жалеют, и она тут тотальна, идет отовсюду.

Интернет работает везде, даже в тех местах, где из-за боев нет мобильной связи (например, в Докучаевске). Но провайдерам под страхом сурового наказания приказали блокировать список "подрывных украинских сайтов", и этот приказ старательно выполняется. Из "украинского" здесь можно увидеть только трансляции футбольных матчей "Шахтера", которые местные кабельные сети выборочно пускают по особым каналам. Информационное поле абсолютно монолитно — в местных газетах исключительно оптимистические заголовки о победах на полях, заводах и фронтах.