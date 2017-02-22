Предыдущие выпуски: жизнь в Абхазии (первая, вторая часть), жизнь в Донецкой Народной республике (первая, вторая часть).
По телевидению только российские каналы и пропагандистские телеканалы ДНР, которые выходят на оборудовании и в студиях, отобранных у бывших городских частных и государственных каналов. Та же ситуация и с радиостанциями. Все довоенные местные газеты, кроме российских "дочек", закрыты. Через правительство и разрешенные общественные организации финансируются 16 новых районных газет и десяток новых же "областных". На агитацию деньги не жалеют, и она тут тотальна, идет отовсюду.
Интернет работает везде, даже в тех местах, где из-за боев нет мобильной связи (например, в Докучаевске). Но провайдерам под страхом сурового наказания приказали блокировать список "подрывных украинских сайтов", и этот приказ старательно выполняется. Из "украинского" здесь можно увидеть только трансляции футбольных матчей "Шахтера", которые местные кабельные сети выборочно пускают по особым каналам. Информационное поле абсолютно монолитно — в местных газетах исключительно оптимистические заголовки о победах на полях, заводах и фронтах.
- 1. Пенсии: к старикам, как в 90-е, снова потянулись внуки и дети
- 2. Медицина: бесплатна. Но ее стало меньше
- 3. Школы и вузы: что делать с дипломом, выданным в ДНР?
- 4. От "подвалов" до уголовного кодекса СССР от 1961 года
- 5. Паспорта ДНР: такое счастье, что Россия большая
- 6. Жилье: великолепные "сталинки" в центре уходят за $30 000
- 7. Политика: будущее в тумане, но законов все больше