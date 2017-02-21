Пять лет назад российская панк-группа Pussy Riot проснулась знаменитой: после "панк-молебна" в Храме Христа Спасителя в Москве они получили всемирную известность и легендарную "двушечку" от президента России Владимира Путина. Портал DELFI изучил, что произошло с Pussy Riot с тех пор.

Идея создания арт-проекта возникла в марте 2011 года как результат дискуссии художниц на тему панк-феминистского движения Riot Grrrl. Российская панк-группа взяла себе английское название "Pussy Riot". Стоит отметить, что участницам группы было известно как о вульгарных подтекстах английского "pussy", так и о созвучии "пусси" нежным русским словам, что создает напряжение между этим словом и грубым и агрессивным "riot".

Датой рождения коллектива считается 7 ноября 2011 года — день публикации в интернете первого видеоклипа. Арт-проект составили художницы, журналистки, поэтессы и представительницы других профессий.

Изначально участницы движения действовали анонимно и выступали под псевдонимами, такими, как "Балаклава", "Белка" ("Squirrel"), "Блонди", "Вожжа", "Воробей" ("Sparrow"), "Гараджа" ("Garadzha Matveyeva"), "Кот", "Манько", "Похлебка", "Серафима", "Терминатор", "Тюря", "Шайба", "Шляпа", "Шумахер". На выступлениях и при общении со СМИ надевали закрывающие лица вязаные балаклавы ярких цветов.

Проект не предусматривал постоянного состава. В феврале 2012-го группа состояла из десяти непосредственно выступающих музыкантов и нескольких десятков помощников.