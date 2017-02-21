Идея создания арт-проекта возникла в марте 2011 года как результат дискуссии художниц на тему панк-феминистского движения Riot Grrrl. Российская панк-группа взяла себе английское название "Pussy Riot". Стоит отметить, что участницам группы было известно как о вульгарных подтекстах английского "pussy", так и о созвучии "пусси" нежным русским словам, что создает напряжение между этим словом и грубым и агрессивным "riot".
Датой рождения коллектива считается 7 ноября 2011 года — день публикации в интернете первого видеоклипа. Арт-проект составили художницы, журналистки, поэтессы и представительницы других профессий.
Изначально участницы движения действовали анонимно и выступали под псевдонимами, такими, как "Балаклава", "Белка" ("Squirrel"), "Блонди", "Вожжа", "Воробей" ("Sparrow"), "Гараджа" ("Garadzha Matveyeva"), "Кот", "Манько", "Похлебка", "Серафима", "Терминатор", "Тюря", "Шайба", "Шляпа", "Шумахер". На выступлениях и при общении со СМИ надевали закрывающие лица вязаные балаклавы ярких цветов.
Проект не предусматривал постоянного состава. В феврале 2012-го группа состояла из десяти непосредственно выступающих музыкантов и нескольких десятков помощников.
- 1. Начало: от феминизма до "Освободи брусчатку" и "Кропоткин-водки"
- 2. Минута славы: как Храм Христа Спасителя стал сценой для панк-молебна
- 3. Двушечка для влиятельных "узниц совести"
- 4. Pussy Riot без балаклав: кто такие Толоконникова, Алехина и Самуцевич
- 5. Pussy Riot сегодня: против Трампа
- 6. Путь от панк-феминисток в правозащитницы