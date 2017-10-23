У гражданина Израиля и России Бориса Грица, который днем 23 октября ударил ножом в шею ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, еще 10 лет назад были заметны проблемы с психикой. Об этом журналисту сайта NEWSru Israel рассказал преподаватель Еврейского университета в Иерусалиме, который работал с Грицем.

По словам собеседника сайта, в вузе аспирант Гриц работал над темой "Физика капель в турбулентности". В рамках этой работы его отправили в один из колледжей Франции на семинар по вопросам турбулентности.

Спустя несколько дней после начала семинара преподаватель получил от Грица письмо, в котором говорилось: "Сейчас мне намного лучше. Две души мои встретились. Не волнуйтесь. Теперь все будет хорошо".

В то же время научному руководителю Грица пришло письмо от организаторов семинара, где рассказывалось, что аспирант не появляется на занятиях. Также в письме говорилось, что от Еврейского университета могут потребовать вернуть деньги, которые были внесены за обучение Грица.

Научный руководитель рассказал, что Гриц пытался найти работу в Израиле, США и России и "какое-то время" работал по специальности. Однако работодатели быстро понимали, что нанятый сотрудник "нездоров" и "предпочитали не иметь с ним дела", сообщил преподаватель.

Гриц родился в Грузии (в Абхазии), но рассказывать о времени, проведенном там, не любил. Из Грузии он вместе с матерью переехал в Москву, а образование получил в Израиле. На вопрос, как Гриц смог защитить диссертацию, научный руководитель ответил: "Можно быть физиком и шизиком. Одно другому не мешает".

Собеседник NEWSru Israel сказал, что попросил не указывать имени. Причина этого не сообщается. Собеседник пояснил, что согласился на беседу с журналистом, надеясь, что тем самым удастся донести до российских правоохранительных органов информацию о том, что "речь идет о больном человеке".

Днем 23 октября Гриц ударил ножом в шею журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фелгенгауэр в здании редакции радиостанции на Новом Арбате, предварительно брызнув из перцового баллончика в лицо охраннику на входе. Фелгенгауэр доставили в институт Склифосовского, провели часовую операцию и ввели в состояние медикаментозной комы, подключив к аппарату вентиляции легких.

На допросе Гриц говорил о "телепатическом контакте" с ведущей. После допроса, как сообщает ТАСС, сотрудники Следственного комитета, возбудившие уголовное дело по статье о покушении на убийство, назначили нападавшему психиатрическую экспертизу. "Исходя из полученных показаний задержанного, который настаивает на длительной телепатической связи с потерпевшей … ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза", — сказали в СК.