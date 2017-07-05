В литовском городе-курорте Паланга возникла аварийная ситуация: после продолжительных дождей оказался затоплен пляж, сообщает литовский портал DELFI.

Как информирует находящийся в Паланге журналист DELFI Ориюс Гасановас, "дождь на курорте — небольшая проблема. Куда хуже то, что не осталось самого пляжа. Разваливаются бары, вот-вот вода доберется до туалета и раздевалок".

Гасановас рассказал, что затапливает не только туалеты, но и кафе на пляже. Под угрозой даже пост спасателей. "Мужчины носят мешки с песком, чтобы не подмыло пост спасателей. Кафе Mojo Palanga закрылось, поскольку вода уже добралась до студии Zip fm. Палангский пляж рядом с пирсом буквально смыло", — сообщил он.

По словам журналиста, бармены рассказали, что за неделю ситуация на взморье сильно изменилась. Эту информацию порталу DELFI подтвердил и глава Палангских спасателей Йонас Пирожникас. По его словам, спасательная станция пока в безопасности: "Со спасательной станции несут мешки с песком, пытаются спасти общественные туалеты".

Пирожникас отметил, что подобное в Паланге наблюдается уже десять лет — с тех пор, как было решено убрать с пляжа камни. "Это катастрофа, вода доберется до берега. Если бы мне выделили 20 000 евро, я бы все привел в порядок. Нужно слушать ученых. С давних пор, еще при Антанасе Сметоне, камни лежали у пирса, регулировали течение, но кому-то они не понравились, их увезли, выбросили. Поэтому образовались течения, которые стали подмывать берег. Каждый год пляж с этой стороны, у пирса, с севера, подмывает. Скоро смоет дюны и через 5 лет вода уже будет в городе", — констатировал Пирожникас.