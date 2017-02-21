В понедельник вечером в пригороде Стокгольма Ринкебю, где проживает большое количество мигрантов, начались массовые беспорядки. Их участники забрасывали камнями прибывших на место правоохранителей, а стражи порядка, в свою очередь, открыли предупредительный огонь в воздух, сообщает ТАСС со ссылкой на шведские СМИ.

Как отмечается, камни в полицейских полетели в тот момент, когда правоохранители попытались задержать одного из зачинщиков потасовки. Один из булыжников попал в представителя полиции, однако стражам порядка удалось покинуть место столкновений вместе с задержанным.

Около полуночи по московскому времени новые беспорядки вспыхнули в другом районе города. Демонстранты, которых насчитывалось около дюжины, сожгли несколько машин. При этом в полиции заверяют, что преступников было меньше, однако привести точную информацию сейчас не представляется возможным.

К месту событий направлены дополнительные силы, в том числе отряд специального назначения. По словам пресс-секретаря столичной полиции Ларса Бюстрема, главная задача правоохранителей сейчас — восстановить спокойствие и порядок.

Несмотря на то, что на улицах города горят автомобили, пожарные туда пока не едут, поскольку полиции не удается взять под контроль район беспорядков. "Нас забросали камнями, пришлось отъехать", — цитирует агентство начальника службы спасения Чарльза Огрена.

Очевидцы утверждают, что в происходящее в пригороде Стокгольма похоже не беспорядки, а скорее на "боевые действия". Полиция начала предварительное расследование, чтобы выявить виновников в организации серьезных беспорядков и насилия по отношению к госслужащим.