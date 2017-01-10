Американский влиятельный портал Observer.com, принадлежащий супругу дочери Дональда Трампа, рассмотрел последние случаи проявления нацизма в Европе и узнал об инциденте, который произошел в эфире передачи "Угадай мелодию" на Литовском ТВ.

Как сообщалось, в Литве развлекательная программа "Угадай мелодию", выходившая на государственном телеканале LRT, была закрыта из-за демонстрации в эфире нацистского приветствия от одной из участниц передачи.

Во время одного из выпусков передачи "Угадай мелодию" актриса литовского театра и кино Аста Баукуте угадала песню литовского композитора еврейского происхождения Симонаса Донсковаса, после чего одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе и прокричала "еврей".

Ведущие программы на это никак не отреагировали, а потом оправдывались тем, что были уверены, что в эфир эти кадры не попадут: "Угадай мелодию" идет в записи.

Скандальный выпуск был показан в эфире литовского ТВ вечером 6 января. После этого инцидента заместитель гендиректора телеканала LRT Римвидас Палецкис отметил, что было принято решение немедленно остановить показ программы. В результате съемки очередной передачи "Угадай мелодию", запланированные на 7 января, были отменены.

"Я в шоке. Это идет вразрез с ценностями LRT. Как человек, отвечающий за программу LRT и ВРИО гендиректора LRT, я приношу искренние извинения зрителям. В субботу отменяются съемки проекта. Показ передачи остановлен", — заявил Палецкис журналистам.

По мнению Асты Баукуте, ее поведение не было попыткой создать конфликт или политическим выступлением, а прекращение показа передачи ее удивил. "Это развлекательная программа, а не политическая", — добавила актриса, подчеркнув, что лично знакома с Палецкисом и никак не хотела оскорбить его.

Американское издание Observer.com выражает удивление тем, что литовские политики и актеры не осудили поведение 49-летней актрисы, матери троих детей. Портал отмечает, что с декабря 2008 года Аста Баукуте была депутатом Сейма, а Минкульт в свое время наградил ее Золотым крестом сцены, сообщает литовский DELFI.

В статье Observer.com упоминается и латвийский политик Карлис Сержантс, который в марте 2016 года заявил, что должны ограничить свободу самовыражения евреев, поскольку "латвийские евреи, прочитав законы, ходят на грани, чтобы их не соблюдать. Им будет сложнее это делать, если в Латвии примут закон об ограничении самовыражения".

В Эстонии подобное возмущение вызвала реклама газовой компании, на которой были изображены ворота Освенцима, а надпись гласила — "газовое отопление — универсально, удобно и эффективно".

Российская передача "Угадай мелодию" — одна из самых популярных развлекательных программ 90-х. В аполитичной программе участникам игры предлагается угадывать мелодии, которые исполняет оркестр в студии. Победитель, угадавший больше других, получает право на суперигру.

Фото — кадр из видео