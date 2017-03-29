Бюро Криминальной полиции Курземского регионального управления полиции завершило расследование дела об убийстве 16-летнего Эгила Куликаускиса (на фото), тело которого осенью прошлого года было обнаружено в лесном массиве на бульваре Атмодас в Лиепае. Материалы дела переданы в Курземскую окружную прокуратуру.

Как уже сообщал портал Delfi, 5 октября 2016 года гулявшая с собакой женщина обнаружила в лесном массиве обгоревшее тело. Экспертиза установила, что это тело пропавшего несколько дней назад Эгила Куликаускиса (2000 г.р.). В скором времени следствие вышло на подозреваемых — ими оказались подростки 1999 и 2000 г.р. 10 октября прошлого года суд выдал санкцию на их арест.

Следствие установило, что жертва и убийцы были знакомы и дружили, часто они проводили время в Военном городке. И в тот трагический день они также отдыхали и распивали алкоголь, после чего между ними вспыхнул конфликт. Нападавшие стали душить Эгила, а затем, чтобы скрыть следы преступления, раздели и попытались сжечь тело, одежду и вещи.

Также известно, что обвиняемый 1999 года похитил мобильный телефон убитого, а затем его продал. Как отмечают в полиции, оба обвиняемых и ранее попадали в поле зрения органов правопорядка по подозрению в кражах и других нарушениях.