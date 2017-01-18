Европейский союз намерен уделить больше внимания уменьшению неравенства, сказал заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.

Домбровскис, принимающий участие в форуме мировой политической и экономической элиты в Давосе, заявил, что примет участие в нескольких сессиях, в том числе по экономическим вызовам Европы, структурным реформам и развитию.

В Давосе он представит опыт ЕС по приоритетам экономической политики — инвестициям, структурным реформам, ответственной фискальной политике.

По мнению представителей центральных банков, одним только монетарным стимулированием нельзя решить структурные проблемы экономики. Нужны структурные реформы, в том числе рабочей силы и устойчивости социальных систем. Это включает в себя и вопросы налоговой политики — на фоне старения населения нужно переносить налоговую нагрузку с низкоквалифицированной рабочей силы на другие сферы, которые меньше влияют на развитие.

Домбровскис признал, что не всегда это легкие и популярные реформы, однако, как показывает опыт стран, где они реализованы, показатели развития там улучшаются. В качестве примера он упомянул Ирландию, Испанию, Германию.

"Нужно обеспечить не только развитие экономики, но и то, чтобы его плодами пользовались все жители. Поэтому акцент будет ставиться на политики, уменьшающие неравенство доходов", — сказал вице-президент Еврокомиссии.