В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) ищут возможность отстранить от должности председателя организации Педро Аграмунта в связи со скандалом вокруг его поездки в Сирию и встречи с президентом Башаром Асадом.

В пятницу, 28 апреля, Бюро ПАСЕ выразило недоверие Аграмунту, лишив его права осуществлять официальные поездки, участвовать от имени ПАСЕ в мероприятиях, а также выступать от имени ассамблеи.

Аграмунт не участвовал в заседании Бюро ПАСЕ и не предоставил заявление о своей отставке, сообщила организация. "Как результат, а также в соответствии с процедурными правилами, согласно которым председателя (ПАСЕ) нельзя принудить к уходу в отставку, Бюро сочло необходимым принять эти меры", — заявил заместитель председателя ассамблеи Роджер Гейл после заседания Бюро ПАСЕ.

По его словам, "стандарты и принципы Парламентской ассамблеи важнее любого отдельного ее члена". Одновременно Гейл призвал членов ассамблеи соблюдать приверженность основополагающим принципам организации, говорится далее в заявлении. Вотум недоверия председателю ПАСЕ является первым подобным шагом за всю почти 70-летнюю историю Совета Европы, отмечает агентство AFP.

ПАСЕ может изменить регламент

Как сообщил на своей странице в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, регламентный комитет ассамблеи должен разработать отсутствующую до сих пор процедуру отзыва председателя с этой должности. За все годы существования организации в этом не было необходимости, заявил он.

20 марта Аграмунт вместе с делегацией российских дипломатов посетил Сирию. По его словам, эту поездку он совершил не в качестве председателя ПАСЕ, а как испанский сенатор. Целый ряд депутатов, представляющих все основные фракции, обвинили Аграмунта в том, что его встреча с сирийским диктатором нанесла серьезный ущерб репутации Совета Европы.

После этого глава организации признал свою ошибку и неоднократно приносил извинения, подчеркивая, что стал жертвой интриг российских политиков. Однако добровольно покинуть пост председателя ассамблеи он отказывается.

Критика в адрес Аграмунта

Помимо поездки в Сирию и встречи с Асадом, Аграмунта критикуют еще по целому ряду пунктов. В частности, ему вменяют в вину препятствование расследованию обвинений в возможном подкупе парламентариев Азербайджаном, пишет dpa.

Некоторых членов ПАСЕ обвиняют в том, что они получали от представителей официального Баку дорогие подарки (включая икру, шелковые ковры, драгоценности и дорогие часы) и наличные деньги в обмен на предотвращение принятия резолюции, осуждающей политическое преследование инакомыслящих в Азербайджане.

В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофа Штрессера, был неожиданно отклонен.