Глава СГД не скрывает радости: по итогам первых семи месяцев 2017 года средний прирост по сбору налогов достиг 7,5%, в по налогам на рабочую силу и соцплатежам — аж на 10%. Илзе Цируле считает, что предприятия выходят из "тени", в том числе и благодаря тому, что СГД регулярно публикует сравнение зарплат в каждом предприятии и в среднем по отрасли. "Если зарплаты на предприятии сильно ниже, чем в других компаниях отрасли, мы делаем все, чтобы они сами приняли правильное решение — выйти из тени".
Далеко не все радуются вместе с Илзе Цируле. Скандалы, связанные с работой СГД следуют один за другим: то против инспекторов выступают рестораторы, то идет волна возмущений по поводу закрытия сайта объявлений ss.lv. Многие расценивают резкие действия СГД как подрыв предпринимательской деятельности и уверены, что это приведет к сокращению поступлений в казну. Сама Илзе Цируле так не считает, она утверждает, что СГД действует в рамках юридического поля и темпов сбавлять не намерена.
- 1. Еще немного интересного про ss.lv
- 2. Для тех, кто сомневается, что СГД - самая эффективная, надежная и удобная
- 3. Для тех, кто хранит деньги в 'чулках', на счетах в местных и зарубежных банках
- 4. Для тех, кто сдает и арендует жилье
- 5. Для тех, кто любит магазины и рестораны
- 6. Для тех, кто еще думает обвести СГД вокруг пальца