Глава СГД не скрывает радости: по итогам первых семи месяцев 2017 года средний прирост по сбору налогов достиг 7,5%, в по налогам на рабочую силу и соцплатежам — аж на 10%. Илзе Цируле считает, что предприятия выходят из "тени", в том числе и благодаря тому, что СГД регулярно публикует сравнение зарплат в каждом предприятии и в среднем по отрасли. "Если зарплаты на предприятии сильно ниже, чем в других компаниях отрасли, мы делаем все, чтобы они сами приняли правильное решение — выйти из тени".

Далеко не все радуются вместе с Илзе Цируле. Скандалы, связанные с работой СГД следуют один за другим: то против инспекторов выступают рестораторы, то идет волна возмущений по поводу закрытия сайта объявлений ss.lv. Многие расценивают резкие действия СГД как подрыв предпринимательской деятельности и уверены, что это приведет к сокращению поступлений в казну. Сама Илзе Цируле так не считает, она утверждает, что СГД действует в рамках юридического поля и темпов сбавлять не намерена.