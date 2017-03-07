Бригманис отметил, что Лукьянов поделился с ним своим видением того, как развивается мир и какова роль США в происходящих процессах. Обсудили они и допинговый скандал с участием российских спортсменов. При этом о происходящем на Украине дипломат и политик решили не говорить, так как, пояснил Бригманис, "ничего нового все равно сказано не было бы" — известно, что у Латвии и России разные точки зрения по даному вопросу.

Бригманис также отметил, что встречу с Лукьяновым пришлось согласовать с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем. Посол России также высказал намерение встретиться с главами фракций остальных ведущих партий Латвии, премьером Марисом Кучинскисом и министрами возглавляемого им правительства.

Ранее Лукьянов посетил фракцию "Согласия" с ознакомительным визитом. Говоря о том, почему первой стала встреча с "Согласием", глава фракции Янис Урбанович напомнил, что эта партия больше всего представлена в Сейме.

Посол рассказывал о своей карьере, взглядах. По мнению Урбановича, Лукьянов позитивно настроен, так что может использовать свой опыт и связи для улучшения сотрудничества между Латвией и Россией в некоторых сферах.