Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверит информацию о том, что бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга при помощи посредников получила место на Первом Лесном кладбище.

Представитель БПБК Лиене Душа заявила агентству LETA, что Вике-Фрейберга больше не является государственным должностным лицом. Поэтому бюро оценит прозвучавшую в СМИ информацию и примет решение о необходимости начала проверки.

Информацию о том, что Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте, обнародовала газета Diena. По данным газеты, на Первом и Втором лесных кладбищах могилу "со стороны" получить невозможно. Первое лесное кладбище является частично закрытым. Здесь места могут получить только те у кого, уже есть захоронения и они "заполнены". Тем не менее, место на Первом лесном кладбище получила Вайра Вике-Фрейберга. Как это произошло, ни экс-президент, ни другие лица изданию рассказать не пожелали.

Закон об обеспечении деятельности президента государства устанавливает лишь то, что место захоронения бывшего главы государства и его содержание оплачивается из средств госбюджета. Однако в законе не говорится о том, что у экс-президентов есть преимущества перед обычными людьми в выборе места захоронения.

"Хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, кто смотрит на смерть с принятым в нашем народе отношением", — прокомментировала сложившуюся ситуацию Вике-Фрейберга в своем профиле в соцсети Facebook. Там же она опубликовала две латышские дайны. В одной из них говорится следующее: "Завистники завидуют/Но нельзя меня пустить по миру/Бог мне готовит золотой двор/Вокруг тела моего".