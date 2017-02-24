Бывший соратник Кайминьша Илмар Пойканс (хакер Нео) попросил генпрокурора Эрика Калнмейерса оценить деятельность основателя и председателя партии KPV LV и ее возможное незаконное финансирование.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Кристине Сутугиной, заявление Пойканса в середине февраля было передано БПБК и Службе госдоходов. И БПБК уже начало проверку, подтвердили в бюро.

Как написал в заявлении Пойканс, ему стало известно, что Кайминьш мог получать деньги от швейцарского адвоката Рудольфа Мерони, который занимается хранением арестованного в интересах латвийского государства имущества, в том числе Айвара Лембергса. При этом Кайминьш не указал эти средства в декларации должностного лица, а также, возможно, не указал их как источник финансирования партии, отмечает Пойканс.

По его словам, лидер партии KPV LV стремится "ввести в заблуждение общество и манипулировать его мнением в интересах отдельного индивида или заказчика, который преступно использует для этой цели принадлежащие государству средства".

Согласно обнародованным в январе данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, партии Кайминьша KPV LV в 2016 году пожертвовано всего 735 евро.