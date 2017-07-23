Письмо, копия которого имеется в распоряжении портала DELFI, гласит, что "Митрополит Рижский и всея Латвии является признанным духовным лидером региона Балтийского моря и всего Европейского Союза". Депутаты отмечают, что за время епископского служения владыки Александра "православие заняло достойное место в жизни Латвии", а деятельность самого митрополита Александра "укрепляет многонациональный и многоконфессиональный Европейский союз".

Письмо в адрес митрополита Александра среди прочих депутатов ЕП подписали бывший премьер-министр Болгарии, лидер Партии европейских социалистов Сергей Станишев; бывший президент банка Валетты, мальтийка Марлен Миззи; глава делегации ЕП по связям с НАТО гречанка Эва Кайли. От латвийских депутатов Европарламента к поздравлениям присоединились только Андрей Мамыкин, Татьяна Жданок и Ивета Григуле.

"Это так странно. Было приглашение подписать письмо в адрес предстоятеля православных Латвии, и, например, лютеранка Ивета Григуле с радостью отозвалась. А вот все четыре депутата ЕП от "Единства" категорически отказались поздравлять митрополита. И это при том, что в Европарламенте они единственные, кто входит в политическую группу "христианские демократы"", — пояснил порталу DELFI европарламентарий Андрей Мамыкин.