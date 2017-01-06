Центр государственного языка (ЦГЯ) призвал к административной ответственности должностных лиц ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) за то, что в Елгаве и на других станциях на табло наряду с латышским языком информация размещена на английском и русском языках.

Как пояснила агентству LETA руководитель регионального отделения ЦГЯ Сармите Павулена, в законе о госязыке сказано, что государственные и муниципальные учреждения, судебные учреждения и организации судебной системы, муниципальные и государственные предприятия, а также коммерческие общества, в которых большая доля принадлежит государству или самоуправлению, обязаны размещать публичную информацию только на государственном языке.

Исключения делаются для международных туризма и мероприятий, а также из соображений безопасности, отметила Павулена.

По ее словам, информация на табло железнодорожных станций носит общий характер и иностранному туристу никак не помогает перемещаться. Информация, размещенная на латышском и других языках, такова: "Номер поезда", "Направление поезда" и "Отправление", этой информации нет на билетах, поэтому туристу она не нужна.

Также Павулена отметила, что Елгаву нельзя считать конечным пунктом для туристов, поскольку туда не приходят международные поезда.

Вместе с тем ЦГЯ разрешил предоставлять информацию на иностранных языках на Рижском центральном железнодорожном вокзале, куда приходят и откуда отправляются поезда на Валгу, Москву, Минск и другие города.

Размер штрафа для должностных лиц Latvijas dzelzceļš в центре пока не называют, поскольку процесс еще не завершен.