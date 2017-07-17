Заместитель председателя "Единства" Эдвард Смилтенс в понедельник после заседания коалиционных партий заявил журналистам, что участие отдельных министров и политиков в переговорах бросает тень на работу правительства в целом. Поэтому "Единство" предлагает СЗК рассмотреть возможность замены министра земледелия.

Однако на вопрос о том, может ли "Единство" поддержать инициативу оппозиции об отставке Дуклавса, Смилтенс ответил отрицательно, отметив, что это будет угрожать стабильности коалиции и правительства.

В свою очередь премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) сообщил, что Дуклавс дал разъяснения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и Службе государственных доходов (СГД) и по результатам проверки можно будет обсуждать этот вопрос. Если Дуклавса есть в чем упрекнуть, реакция последует, подчеркнул глава правительства.

Ранее Дуклавс заявил, что не планирует подавать в отставку, так как публично прозвучавшая информация о том, что он якобы скрывал принадлежащую ему собственность и прямо или косвенно использовал должность для реализации своих интересов, является ложью.

Дуклавс сказал, что активно сотрудничает с СГД и БПБК, побывал в этих учреждениях и ответил на все вопросы. Он подчеркнул, что требование Латвийского объединения регионов (ЛОР) об его отставке основано на ложных утверждениях. "Это глупости, что они там понаписали, полное безумие", — заявил политик, добавив, то подавать в отставку не собирается.

Как сообщалось, ЛОР предложило Сейму рассмотреть вопрос об отставке главы Минземледелия. Для этого партии нужно собрать подписи 10 депутатов, тогда как в ее фракции — всего семь депутатов. ЛОР призвало подписываться под запросом и других депутатов, но пока необходимого количества подписей не собрано.

БПБК начало проверку по поводу опубликованной в журнале "Ir" информации о том, что Дуклавсу, возможно, опосредованно принадлежит земельный участок в Рижском свободном порту, который он не указал в своей декларации. Сам министр эту информацию категорически отрицает.