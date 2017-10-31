Как сообщает LETA, Вилкс также указал, что прочность используемых болтов также была на 13% ниже требуемой, однако само по себе это нарушение не привело бы к трагедии. Стандартная предусмотренная нагрузка — 400 мегапаскалей, однако изделие должно выдерживать до 800 мегапаскалей, поэтому несоответствие параметра в 13% не стоит считать существенным фактором в обрушении здания Maxima.

Ранее крановщик ООО Arsava Олег Гусев заявлял на заседании суда, что за день до обрушения на крышу магазина Maxima с помощью одного автокрана было поднято 50 мешков со строительными материалами, каждый из которых весил в среднем 800-900 килограммов.

По словам Гусева, обычно чернозем из мешков высыпался и равномерным слоем распределялся по поверхности крыши. В свою очередь, палеты с брусчаткой расставлялись в конкретных местах, а не были свалены в одну кучу. Одновременно он признал, что снизу не было видно, где и каким образом строительные материалы размещались на крыше здания.

В целом Гусев на автокране на данном объекте проработал два дня. В день трагедии на крышу были подняты мешки с черноземом и галькой. Рабочий также рассказал, что после заказа автокрана, он поехал на объект, где получил устные указания, где и как поднимать мешки с грузом. На объекте он работал, получая указания от ответственного лица по рации.

Таким же образом указания получал и другой крановщик ООО Arsava — Имантс Кузнецовс, который также проработал на объекте два дня. По его словам, он поднимал на крышу мешки с черноземом и палеты с брусчаткой. Кузнецовс отметил, что перед этим взвешивал грузы. Мешок с черноземом весил примерно тонну, а один палет с брусчаткой — от 800 до 900 килограммов.

Третий работник предприятия Arsava Евгений Сергеев, который также работал на объекте по адресу Приедайнес 20, подтвердил, что снизу не было видно, что происходит на крыше, поэтому он слушал указания по рации. По словам Сергеева, указания давал один из рабочих, однако, его личность ему неизвестна. За день до трагедии, крановщик поднял на крышу 20 мешков, каждый из которых весил примерно тонну.