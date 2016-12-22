"Все государство, (…) действительно, оказалось, уж простите, в заднице. В самом прямом смысле этого слова", — отметил депутат. "В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае. Взяли бы да приставили к стенке пару человек для профилактики. И мы начали бы ремонтировать дороги, строить заводы, и все было бы в полнейшем порядке. У нас был бы рост", — приводит его слова LETA.

Слова оппозиционного депутата, который также раскритиковал представителей правящей коалиции, которые, по его словам, "сегодня сидят молча и не участвуют в дебатах, потому что им стыдно", вызвали критику коллег из различных партий. Представитель СЗК Ингмар Лидака заявил, что "видимо, опять наступило полнолуние", а также отметил, что в Китае к стенке ставят обычно как раз представителей оппозиции, и поэтому там так плохо с оппозиционерами.

Депутат от "Единства" Илзе Винькеле заявила, что у Элксниньша "или очень странный взгляд на этику, или вообще ее отсутствие".

Как сообщалось ранее, 22 декабря Сейм решил отклонить запрос оппозиции об отставке Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК) с поста министра финансов и министра благосостояния, бывшего министра финансов Яниса Рейрса ("Единство").

Депутаты фракции Латвийского объединения регионов (ЛОР) собрали десять подписей под требованием отставки Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК) с поста министра финансов и ее предшественника на этой должности Яниса Рейрса ("Единство") — с поста министра благосостояния.

Под требованием отставки подписались также несколько депутатов от оппозиционной партии "Согласие" и не входящий во фракции депутат Артус Кайминьш (KPV LV).