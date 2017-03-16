ФОТО: 16 марта на улицах Риги

Foto: DELFI В четверг, 16 марта, в Риге проходят неофициальные мероприятия: участники одних в этот день воздают почести воевавшим на стороне нацистской Германии легионерам Waffen SS из Латвии, вторые же критикуют первых за подобную практику.

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