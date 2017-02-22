"С грустью начинаю слышать, что Кайминьш испугался меня и Вентспилса и не собирается участвовать в выборах… Кайминьш, не исчезай! Пообещал — будь любезен, стартуй на выборах самоуправлений в Вентспилсе!.. Категорически призываю [тебя] стартовать на выборах в Вентспилсе", — сказал Лембергс.

Ранее Кайминьш сказал, что KPV LV будет участвовать в муниципальных выборах в Вентспилсе, Риге и Огре, а сам он взвешивает возможность баллотироваться на выборах Вентспилсской думы, чтобы в случае избрания в нее претендовать на пост мэра. По словам Кайминьша, в Вентспилсе много хорошего, но есть "одна маленькая проблема" — обвиняемый в серьезных преступлениях Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу"). По мнению депутата, Лембергсу место "в тюрьме, а не в Вентспилсской думе".

В то же время партии KPV LV еще нужно взвесить все "за" и "против" участия Кайминьша в выборах, потому что в случае избрания он может потерять мандат депутата Сейма. Выборы самоуправлений пройдут 3 июня 2017 года.

Как сообщалось, Лембергс на пресс-конференции 22 февраля заявил, что во вторник получил письмо Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) о том, что прекращено так называемое дело олигархов, в рамках которого БПБК провело в свое время обыски по месту жительства влиятельных политиков, в том числе Лембергса. Решение о прекращении дела было принято 12 декабря прошлого года.

Лембергс попросит у БПБК прислать ему все материалы дела, чтобы посмотреть, были ли основания для его заведения и для обысков.

"Дело олигархов" было заведено в мае 2011 года по статьям Уголовного закона о взяточничестве, легализации незаконно нажитых средств, злоупотреблениях служебным положением и нарушениях ограничений, установленных для государственных должностных лиц.