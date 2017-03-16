Политик заявила, что "латышские солдаты всегда знали, что свою страну нужно защищать — так было уже с 1918 года". "Так это было во Вторую мировую. И так это происходит и сейчас", — отметила она. "Теперь Латвия свободна, и мы склоняем голову, поминая каждого латышского солдата, который отправился в бой за Латвию. Но главное — мы напоминаем, что латыши никогда не теряли мечту о собственной стране, о своей независимости", — сказала Мурниеце.