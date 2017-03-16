Политик заявила, что "латышские солдаты всегда знали, что свою страну нужно защищать — так было уже с 1918 года". "Так это было во Вторую мировую. И так это происходит и сейчас", — отметила она. "Теперь Латвия свободна, и мы склоняем голову, поминая каждого латышского солдата, который отправился в бой за Латвию. Но главное — мы напоминаем, что латыши никогда не теряли мечту о собственной стране, о своей независимости", — сказала Мурниеце.
Мурниеце заявила, что латыши разбили нацистов еще в 1918-м(67)
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Латышские легионеры Waffen SS шли в бой с намерением победить большевизм и не допустить повторения Страшного года и "красного террора". Такое заявление 16 марта, выступая на кладбище в Лестене, сделала спикер Сейма Инара Мурниеце (Нацблок). "Латыши надеялись, что будут разбиты оба войска оккупантов, как это в свое время произошло во время Борьбы за независимость в 1918-1920 годах, когда латыши прогнали и большевиков, и нацистов", — приводит слова Мурниеце пресс-служба Сейма.
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