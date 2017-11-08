На портале общественных инициатив Manabalss.lv проводится еще одинза сохранение русского языка как языка обучения в школах.

Сбор проводит Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке, которая призывает подписываться за свободный выбор языка обучения.

Как отмечает ассоциация, в настоящее время удельный вес латышского языка в билингвальных школах национальных меньшинств составляет уже 60% общей учебной нагрузки, но политики решили, что в ближайшем будущем на латышском должны преподаваться все предметы, кроме родного языка. Однако многие родители хотят, чтобы их дети учились на том языке, на котором говорят в семье.

По мнению инициаторов сбора подписей, такой выбор должен быть гарантирован законом, а решать, сколько предметов преподается на латышском языке, может школьный совет.

Ранее на портале Manabalss.lv был начат сбор подписей за сохранение билингвального образования, также подписи за сохранение русского языка как языка обучения в школах собираются на портале change.org.