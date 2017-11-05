Во вторник, 7 ноября, в парламенте торжественно отметят 95-ю годовщину первого созыва Сейма Латвии. Председатель Сейма Инара Мурнице в 11.00 откроет в здании парламента на ул. Екаба, 11 выставку "Первому Сейму — 95".

В честь 95-й годовщины первого созыва Сейма Мурниеце пригласила на торжественное заседание всех председателей Сейма, занимавших эту должность после восстановления независимости Латвии, судей Конституционного суда, комментаторов и научную редколлегию Конституции Латвии, членов президиума и депутатов Сейма.

В Сейм первого созыва, который продолжил работу, начатую Конституционным собранием, было избрано 100 депутатов. Первое заседание Сейма первого созыва состоялось 7 ноября 1922 года в 12.00. Тогда же вступила в силу Конституция Латвии — Сатверсме, разработанная и принятая Конституционным собранием.