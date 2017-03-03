Инициаторы поправок не скрывают, что разработать их заставило поведение председателя Рижской думы Нила Ушакова ("Согласие"). Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал мэра Риги на 140 евро за общение в социальных сетях от имени самоуправления на иностранных языках — русском и английском. Ушаков не только это наказание обжаловал, но и посвятил центру уничижительные комментарии и карикатуры в интернете. Пока по этому делу еще продолжается судопроизводство, ЦГЯ начал новое дело об административном нарушении в отношении Ушакова за то, что он общался со школьниками в День теней на русском языке.

"Публично демонстрируемое Нилом Ушаковым вызывающее и пренебрежительное отношение к нормам государственного языка и решениям ЦГЯ вынуждает нас сделать вывод, что с нынешними нормами что-то не в порядке. Нарушители закона о государственном языке фактически отделываются без штрафа или символической платой", — заявил сопредседатель нацобъединения Райвис Дзинтарс.

Должностей в настоящее время могут лишиться только те люди, которые не знают латышский язык на соответствующем должности уровне. Те, кто государственный язык знает, но не употребляет, рискуют штрафом в размере от 35 до 140 евро.

В свою очередь штраф за откровенное неуважение к госязыку составляет до 350 евро. VL-ТБ/ДННЛ предложит дополнить эти статьи новыми нормами, согласно которым за повторное нарушение должностное лицо может быть временно отстранено от должности. Через две недели VL-ТБ/ДННЛ планирует предложить поправки для обсуждения партнерам по коалиции.