По его словам, исключение Аболтини из партии "Единство" не должно создать препятствий для успешной карьеры дипломата, так как дипломатия — больше служба чиновника, в которой политический багаж не столь важен.

Комментируя возможное изменение популярности "Единства", Икстенс указал, что маловероятно, что решение исключить Аболтиню может негативно повлиять на рейтинг партии.

Единственное возможное осложнение — это если фракция "Единства" в Сейме решит оставить своим руководителем Аболтиню. Но политолог считает, что это маловероятно, потому что может привести к потере голосов членов партии из ее региональных отделений.

Как сообщалось, бывшая лидер партии "Единство" и руководитель парламентской фракции Солвита Аболтиня исключена из партии за комментарии и поведение в то время, когда "Единство" обсуждало возможность смены министра экономики. Председателем парламентской фракции "Единства" планируется назначить депутата Хосама Абу Мери.

Как сказала Аболтиня агентству ЛETA, она продолжит работать в парламентской фракции партии до сложения депутатского мандата. Работу в Сейме она решила оставить до конца года.

На вопрос, не намерена ли она сама уйти с должности председателя фракции "Единства", не дожидаясь голосования, Аболтиня ответила, что правление партии все еще официально не известило ее о принятом в понедельник решении. Она считает решение о ее исключении из партии циничным и противоречащим принципам демократии.

Эта ситуация не меняет ее отношения к правительству и к тому, что она делает, добавила Аболтиня.