Депутаты Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы на заседании, состоявшемся в четверг, 12 января, постановили, что в 2018 году на выплату пособий по освобождению помещений жильцам денационализированных домов необходимо 9 млн. евро, если 50% этой суммы, или 4,5 млн. евро, обеспечит государство, как это предусмотрено в нормативных актах.

Как сообщили Delfi в Рижской думе последний раз эти пособия выплачивались в 2009 году, а затем несколько лет подряд государство отказывалось нести свою часть расходов по выплате пособий. По этой причине жильцы денационализированных домов, стоящие в очереди, не могут решить свои жилищные проблемы, используя этот вид помощи.

"Уже восьмой год подряд мы принимаем решение о сумме, необходимой для выплаты пособий, и тем самым подтверждаем готовность самоуправления на эти цели зарезервировать 4,5 млн. евро. Очень надеемся, что лучший министр финансов Европы 2016 года тоже сможет найти в большом бюджете Латвии 4,5 млн. евро, чтобы в конце концов решить проблемы жильцов денационализированных домов", — сказал председатель Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды Вячеслав Степаненко.

По состоянию на 1 января этого года в Риге было зарегистрировано 431 лицо (семья), проживающие в денационализированных домах, желающих получить пособие по освобождению помещений. На получение этого пособия могут претендовать лица (семьи), которые проживают в денационализированных или переданных законным владельцам домах и использовали в них жилые помещения до восстановления прав собственности.