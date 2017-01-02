С 1 января 2017 года вступили в силу правила, обязывающие владельцев собак пройти обязательную процедуру чипирования. Ее могут проводить не только ветеринарные врачи, но и специально обученные инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы и работники приютов для животных.

Неизлучающая микросхема размером с рисовое зернышко, которая с помощью специальной иглы вводится под кожу животного, обычно в районе левого "плеча". В ней содержится уникальный цифровой код, по которому можно узнать, кто владелец собаки, когда делались прививки и иные сведения.

Чип "вечный", хотя со временем его можно "перенести" в другое место под кожей. Он не может попасть в дыхательные пути или кровоток в теле собаки и почти никогда не вызывает никаких проблем или осложнений. Собака его не чувствует и не замечает.

Владельцев нечипированных собак или собак без регистрации в базе LDC с 1 января 2017 года ждет штраф в размере от 7 до 210 евро. Сейчас в базе данных Центра сельскохозяйственных данных зарегистрировано 34 тыс. собак, тогда как, по данным статистики 2014 года, в Латвии обитает 260 тыс. этих животных.