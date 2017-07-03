Как сообщалось генпрокурор Эрик Калнмейерс на прошлой неделе сказал в интервью LTV, что у прокуратуры не было в распоряжении той части записей "разговоров олигархов", происходивших в гостинице Rīdzene в 2009-2011 годах, которые недавно опубликовал журнал Ir, и "непонятно, почему так получилось".

В свою очередь Стрике 3 июля сказала, что четко помнит: в то время, когда она работала в БПБК, Калнмейерс и другие прокуроры ознакомились с оперативным делом. "Об этом свидетельствуют их подписи. В связи с чем, говоря, что ему ничего неизвестно, генпрокурор пытается избежать ответственности", — отметила Стрике.

По ее словам, объем материалов, изначально включенных в уголовное дело, был согласован с Генпрокуратурой. А сейчас представители находящейся у власти партии пытаются отвлечь внимание от возможного преступления, ставя акцент не на содержание разговоров, а на то, что они опубликованы журналом, убеждена Стрике.

С конца 2013 года, когда Стрике была уволена, за все материалы дела отвечали тогдашний глава БПБК Ярослав Стрельчонок и его заместитель Янис Розе.

С учетом "очевидного бездействия Генпрокуратуры и БПБК" представляемая Стрике Новая консервативная партия просит президента созвать Совет национальной безопасности.

С переводом публикаций "разговоров олигархов" можно ознакомиться здесь: часть I, часть II и часть III.